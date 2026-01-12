Lisa - Quả Cầu Vàng 2026: Xử đẹp "hung thần", táo bạo ở after party

HHTO - Giải Quả Cầu Vàng (Golden Globes) là một trong những giải thưởng nghệ thuật nổi tiếng nhất hành tinh. Tại lễ trao giải năm nay, Lisa (BLACKPINK) làm nên lịch sử chưa từng có của K-Pop khi được mời làm người trao giải chính thức.

Giải Quả Cầu Vàng (Golden Globes Awards) là giải thưởng do Hiệp hội báo chí quốc tế Hollywood (HFPA) bình chọn, diễn ra hàng năm nhằm tôn vinh những cống hiến trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình. Đây được xem là một trong những lễ trao giải thu hút người xem trực tuyến nhiều nhất toàn cầu.

Em út nhà BLACKPINK làm nên lịch sử vì đã "bingo" góp mặt tại chuỗi 3 giải thưởng danh giá nhất làng nghệ thuật - Quả Cầu Vàng, Oscar và Emmy.

Năm nay, Lisa (BLACKPINK) trở thành cái tên thu hút sự chú ý của khán giả toàn thế giới khi xuất hiện tại lễ trao giải nổi tiếng với tư cách là người trao giải. Không chỉ vậy, cô còn làm nên lịch sử khi không chỉ là nghệ sĩ người Thái đầu tiên góp mặt tại Quả Cầu Vàng, mà còn là idol K-Pop đầu tiên đảm nhiệm vai trò quan trọng này.

Lisa "ăn trọn" khung hình của Getty Images với làn da căng bóng không tì vết.

Lisa sải bước trên thảm đỏ cùng nhạc nền là ca khúc Rockstar đã làm nên tên tuổi của cô. Main dancer nhà BLACKPINK "chặt đẹp" ống kính của Getty Images, nhận được nhiều lời khen với làn da căng bóng khỏe khoắn và phong thái tự tin. Lisa chọn thiết kế đen xuyên thấu vừa đủ đến từ Jacquemus để tôn lên nhan sắc tự nhiên thanh lịch.

Clip Glambot đang "gây bão" cõi mạng của Lisa nhờ thần thái ấn tượng, mạnh mẽ chuẩn girl boss.

Không chỉ là nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng toàn cầu, Lisa còn tham gia với tư cách là một phần của The White Lotus 3 - bộ phim được đề cử đến 6 hạng mục tại Quả Cầu Vàng (bao gồm cho phim - diễn viên) và cũng đánh dấu lần ra mắt màn ảnh cô. Trong phim, giọng ca Money hóa thân thành một nhân viên khu nghỉ dưỡng tên Mook, nghĩa là "ngọc trai" trong tiếng Thái. Diễn xuất của Lisa nhận được phản ứng tích cực từ phía công chúng, bởi màn hóa thân tự nhiên và sinh động so với một idol "chéo sân".

Lisa cùng các diễn viên trong đoàn phim The White Lotus 3 tại Quả Cầu Vàng 2026.

Người đồng hành cùng Lisa trong khoảnh khắc trao giải cho hạng mục “Nam diễn viên xuất sắc nhất mảng truyền hình” chính là Priyanka Chopra - Hoa hậu Thế giới 2000. Hai đại diện nổi bật của châu Á nắm tay và còn có màn tương tác cực kỳ ăn ý trên sân khấu, khiến khán giả vừa “sốc visual” vừa không khỏi trầm trồ trước khí chất, sức hút áp đảo của cả hai.

Lisa và Priyanka Chopra cùng trao giải Quả Cầu Vàng 2026. Cả hai đã trở nên thân thiết trước đó khi cùng là Đại sứ toàn cầu của BVLGARI.

Trên sân khấu, Lisa lựa chọn một chiếc váy ánh bạc thuộc bộ sưu tập Xuân - Hè 2026 của nhà mốt Thom Browne. Thiết kế gây ấn tượng với sự kết hợp giữa chất liệu vải mỏng xuyên thấu và kết cấu hạt cườm đính kết tinh xảo, tôn lên vòng eo thon gọn của nữ idol. Kết hợp cùng lối trang điểm tông khói đậm, Lisa mang đến diện mạo quyến rũ, lại hóa "ỏn ẻn" ngượng ngùng cạnh "chị mẹ" Priyanka.

Lisa còn có dịp tái ngộ và trò chuyện cùng Ariana Grande tại Quả Cầu Vàng 2026. Giọng ca 7 Rings luôn giữ mối quan hệ thân thiết với các cô gái nhà BLACKPINK.