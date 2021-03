Jisoo tiết lộ cách hành xử nếu gặp người cũ: Quá cao tay bảo sao anti-fan chịu thua

HHT - Đoàn phim "Sông Đón Trăng Lên" quyết định ghi hình lại 6 tập đầu tiên đã phát sóng với nam diễn viên chính mới Na In Woo , quyết xóa sạch "người cũ" Ji Soo bởi "phốt" bắt nạt và quấy rối.

HHT - Vừa ra mắt ngày 19/3, album mới của Lana Del Rey - "Chemtrails Over The Country Club" đã nhận được nhiều đánh giá tích cực. Không những vậy, album này còn đang dẫn đầu BXH UK Official Albums Chart Top 100 về số đĩa bán ra.