Juky San thừa nhận con đường âm nhạc vẫn còn nhiều thử thách, áp lực tài chính

HHTO - Theo Juky San, việc sáng tác âm nhạc đã được cô ấp ủ từ lâu nhưng phải đến khi cảm xúc đủ đầy và bản thân đủ tự tin, nữ ca sĩ mới quyết định “gom lại” những trải nghiệm đã đi qua để chuyển hóa thành âm nhạc.

Chiều 12/1, Juky San tổ chức buổi listening party giới thiệu album Đẫm Tình trong không gian ấm cúng. Sự kiện không chỉ là dịp ra mắt một sản phẩm mới mà còn mang ý nghĩa như một buổi gặp gỡ thân mật, nơi Juky San chia sẻ trực tiếp về hành trình nhiều trăn trở phía sau album đầu tay của mình.

Sau 6 năm bền bỉ hoạt động nghệ thuật, Juky San chính thức giới thiệu album đầu tay.

Đến chúc mừng Juky San có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết như LYHAN, Lamoon, Muộii, Liu Grace, Đào Tử A1J, Hoàng Duyên, Ngô Lan Hương… Sự hiện diện của bạn bè, đồng nghiệp góp phần tạo nên không khí gần gũi, cùng những khoảnh khắc tương tác đáng yêu.

"Vũ trụ Say Hi﻿" hội ngộ để chúc mừng Juky San.

Cũng trong buổi listening, Juky San mang đến sân khấu trình diễn cho ca khúc Lại Động Lòng. Xuất hiện trong trang phục gợi cảm, nữ ca sĩ gây ấn tượng với visual cuốn hút cùng phần vũ đạo mềm mại, tinh tế. Sự kết hợp giữa âm nhạc, chuyển động và ánh sáng sân khấu nhanh chóng đưa khán giả bước vào thế giới cảm xúc của Đẫm Tình.

Sân khấu trình diễn đầu tiên của album Đẫm Tình.

Loạt ca khúc Hoa Đã Có Chủ, Trao Về Anh, Đẫm Tình, Chờ Đợi… cùng các sáng tác còn lại trong album lần đầu tiên được vang lên trực tiếp trước công chúng. 11 ca khúc như những mảnh ghép cảm xúc, xếp lại thành một bức tranh đa tầng về tình yêu - nơi có rung động ban đầu, những phút giây đắm say, cả tổn thương và mất mát, để rồi khép lại bằng hành trình học cách buông bỏ và trưởng thành.

Đẫm Tình còn cho thấy sự trưởng thành rõ nét của Juky San trong tư duy sáng tác, cách kể chuyện bằng âm nhạc và hình ảnh sân khấu.

Chia sẻ tại sự kiện, Juky San cho biết quá trình thực hiện album đầu tay là hành trình không dễ dàng. Nữ ca sĩ thẳng thắn thừa nhận con đường âm nhạc của mình vẫn còn nhiều thử thách, áp lực tài chính và cả những hoài nghi về khả năng sáng tác. Tuy nhiên, chính những khó khăn ấy đã trở thành động lực để cô tiếp tục đi đến cùng với lựa chọn của mình.

Juky San chia sẻ về áp lực tài chính trong quá trình làm album.

Các ca khúc trong Đẫm Tình không nhằm kể những câu chuyện lớn lao, mà xuất phát từ những mối quan hệ, những lần yêu, những khoảnh khắc hạnh phúc lẫn đổ vỡ mà cô từng trải qua hoặc chứng kiến.

Nói về chất liệu tình yêu trong album, nữ ca sĩ lựa chọn đối diện và kể lại những cảm xúc đã qua một cách chân thành nhất.

Album Đẫm Tình gồm 11 ca khúc, có sự tham gia của các khách mời Liu Grace, Đào Tử A1J và rapper NEGAV, mang đến những mảng màu âm nhạc đa dạng nhưng vẫn thống nhất về cảm xúc. Album được phát hành với ba phiên bản: Standard, Deluxe và Limited (giới hạn 100 bản), đi kèm các vật phẩm độc quyền mang dấu ấn cá nhân của Juky San. Hiện Đẫm Tình đã chính thức phát hành trên YouTube và các nền tảng nhạc số.