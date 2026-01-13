Thảm đỏ "Con Kể Ba Nghe": Kiều Minh Tuấn "cạn lời" trước món đồ Atus mang theo

Tối 12/1, buổi công chiếu sớm bộ phim Con Kể Ba Nghe đã diễn ra tại TP.HCM với sự tham gia của dàn diễn viên: Kiều Minh Tuấn, Hạo Khang, Phương Thanh...
Sự kiện thu hút sự chú ý khi các thành viên từ 2 Ngày 1 Đêm và Chiến Sĩ Quả Cảm như HIEUTHUHAI, Ngô Kiến Huy, Lê Dương Bảo Lâm, Phan Mạnh Quỳnh... cùng xuất hiện để ủng hộ người anh em thân thiết "Chú Sáu".
Gây chú ý là khoảnh khắc Anh Tú Atus bước lên thảm đỏ với vài tờ khăn giấy thủ sẵn trên tay. Nam diễn viên hài hước đem "đồ nghề" phòng hộ vì sợ xem phim sẽ khóc hết nước mắt. Màn lo xa này của đàn em khiến Kiều Minh Tuấn vừa bất ngờ vừa buồn cười.
Đạo diễn Mai Thắm của 2 Ngày 1 Đêm cũng xuất hiện với món quà tinh thần đặc biệt. Đó là bó hoa bong bóng kèm dòng chữ nhắn thân thương "Chúc mừng Chú Sáu Kiều".
Về Con Kể Ba Nghe, phim lấy bối cảnh thế giới xiếc, kể câu chuyện về mối quan hệ rạn nứt giữa ông Thái - một người cha đơn thân và cậu con trai Minh đang tuổi dậy thì.
Càng nỗ lực kết nối, ông Thái lại càng va phải bức tường vô hình do sự áp đặt và thiếu hiểu biết của chính mình tạo ra. Phim đánh dấu màn lột xác của Kiều Minh Tuấn trong hình ảnh người cha bất lực, cùng diễn xuất tâm lý của Hạo Khang. Bộ phim được khán giả kỳ vọng sẽ mang lại những rung cảm chân thực, giúp người xem tìm thấy sự đồng cảm trong chính câu chuyện cha con đời thường.