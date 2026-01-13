Tiền Phong Online Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam

Nụ hôn "bạc tỷ" của SOOBIN: Bùi Công Nam hỏi giá, Quốc Thiên nhận "hàng real"

Tôn Huy - Ảnh, clip: Tổng hợp
HHTO - Sân khấu Trạm Yêu Concert 3 không chỉ đánh dấu lần đầu Bùi Công Nam và SOOBIN song ca Tiến Hay Lùi, mà còn là nơi diễn ra màn "so kè" phúc lợi cực hài hước. Người nhận nụ hôn gió, người được "thơm má", ai mới là người chiến thắng trong lòng "hoàng tử" Si Bun?

Sau bao ngày chờ đợi, khán giả đã thỏa lòng mong ước khi thấy Bùi Công NamSOOBIN chính thức mang bản hit Tiến Hay Lùi lên sân khấu Trạm Yêu Concert 3. Màn trình diễn ăn ý và "ngọt ngào" đến mức nhiều khán giả xem lại video trên mạng xã hội phải thốt lên: "Chúng tôi hát live bài này ở quán karaoke được chục lần rồi, giờ hai ổng mới chịu live chung lần đầu".

Màn song ca của "Trứng rán" - "Trứng luộc" khiến fan thích thú. - Clip: peainanutshell.

Tuy nhiên, dư âm của đêm diễn không chỉ dừng lại ở âm nhạc. Sau khi "hoàn hồn" trở về từ concert, Bùi Công Nam đã khiến netizen thích thú khi đăng tải đoạn Story quay cận cảnh SOOBIN ghé sát, tặng một nụ hôn gió cực tình cảm. Đi kèm với biểu cảm "tận hưởng" là dòng trạng thái đầy trăn trở của chính chủ: "Nụ hôn ấy đáng giá bao nhiêu?".

bcn-sb.png
Nụ cười của người "xem chiến thắng". - Ảnh: Bùi Công Nam.

Cứ ngỡ "Anh Nui" đã là người hạnh phúc nhất "đêm hôm đó", nhưng các fan nhanh chóng nhận ra một sự thật phũ phàng. Nếu nụ hôn của Bùi Công Nam dừng lại ở mức "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", thì "Dì Lệ" Quốc Thiên bất ngờ nhận được nụ hôn má "hàng real" từ SOOBIN ngay trên sân khấu.

Khoảnh khắc bất ngờ của " Dì Lệ" khiến khán giả bật cười. - Clip: Hoàng tử ngủ trong rừng.

Màn "phân biệt đối xử" đáng yêu này khiến fan bật cười: "Không hơn thua, Dì Lệ hơn rồi". Nhiều người đùa rằng hôm nay SOOBIN hơi "hư" khi liên tục "thả thính" anh em, khiến nội bộ gia đình cùng bàn tán.

bcn-sb-2.jpg
Sau nụ hôn "bạc tỷ", nhiều fan thắc mắc "Sao Quốc Thiên chưa rước công chúa về".

Dù là nụ hôn gió thoáng qua hay nụ hôn má bất ngờ, thì khoảnh khắc SOOBIN dành tình cảm cho hai người anh em thân thiết đều khiến fan "tan chảy". Và nếu phải định giá, thì với người hâm mộ, cả hai khoảnh khắc này đều xứng đáng là những nụ hôn "bạc tỷ".

1473.jpg
