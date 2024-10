Jung So Min: Từ thủ khoa diễn xuất đến "nữ hoàng rom-com" hack tuổi

HHT - Jung So Min hẳn là cái tên không quá xa lạ đối với các khán giả yêu thích thể loại phim rom - com (hài, lãng mạn) của Hàn Quốc. Các fan mới có thể không biết, So Min chính là chủ nhân bức ảnh hẹn hò từ Dispatch thường bị cư dân mạng "đào lại" làm ảnh hẹn hò "pha-ke" của sao mỗi dịp Cá tháng Tư.

Xuất thân từ gia đình khá giả

Có nhiều tin đồn cho rằng gia thế của Jung So Min không phải dạng vừa, có thể được xếp vào hàng chaebol (tài phiệt) thứ thiệt khi cô có bố là giám đốc công ty tư nhân có tiếng tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, nữ diễn viên từng phủ nhận điều này trong một phỏng vấn. Cô nói rằng bố mình chỉ làm ở công ty bình thường.

Nhưng chuyện Jung So Min xuất thân từ gia đình giàu có là gần như chắc chắn. Năm 2019, cô từng tiết lộ căn nhà mà mình đang sống cùng bố mẹ trong chương trình Little Forest. Lee Seung Gi tới khán giả đều choáng với độ bề thế của ngôi nhà.

Tham gia chương trình My Little Old Boy vào năm 2021, Jung So Min cho biết cô và bố đã mất 9 năm vô cùng ngượng ngùng vì ông phản đối cô theo đuổi diễn xuất. Nhưng một ngày, So Min đứng từ xa và mềm tim khi nhìn thấy bố đang xem những quảng cáo đầu tiên của cô trên máy tính. "Càng lớn tuổi, bố càng dễ tính, dịu dàng hơn", cô nói.

Là “con nhà người ta” chính hiệu từ phim đến ngoài đời thật

Nếu nhân vật Seok Ryu do Jung So Min trong Love Next Door đảm nhận là một "con nhà người ta" chính hiệu, luôn đứng đầu lớp khi đi học, thì Jung So Min ngoài đời cũng vậy.

Dù sớm được nhiều công ty giải trí để mắt tới bởi vẻ ngoài xinh đẹp cùng tài năng nghệ thuật, thế nhưng cô nàng vẫn luôn đặt việc học lên hàng đầu. Cô thi vào khoa Diễn xuất của trường Đại học Nghệ thuật Quốc gia Hàn Quốc (K-ARTS), là một trường đại học danh tiếng hàng đầu xứ Hàn, có tỷ lệ đầu vào được dân Hàn ví là còn khó hơn cả trường Y.

Thế nhưng, Jung So Min đã xuất sắc trở thành thủ khoa đầu vào năm đó. Tuy sự nghiệp diễn xuất của mỹ nhân 8X bắt đầu từ năm 2010 và cũng tạo được một ít tiếng tăm, nhưng vì chuyện học, cô đã lựa chọn tạm ngưng sự nghiệp vào năm 2011 để tập trung cho việc học của mình.

Gương mặt “hack tuổi” lại trở thành điểm yếu

Nữ diễn viên vốn nổi bật với gương mặt "em bé". Dù đã ngoài 30, Jung So Min vẫn giữ được nét đẹp trong trẻo, đáng yêu. Thế nhưng, ít ai biết rằng chính vì điều này mà Jung So Min không thể có cho mình được những vai diễn bứt phá dù diễn xuất tốt. Ngay từ những bước chân đầu vào nghề, cô đã được khán giả Hàn ưu ái gọi với cái tên "tiểu Yoon Eun Hye" bởi vẻ ngoài giống đàn chị.

Là thủ khoa đầu vào khoa Diễn xuất, chăm chỉ đóng phim, lại từng được dân tình ưu ái gọi là "tiểu Yoon Eun Hye", nhưng Jung So Min cũng gặp không ít lận đận, vất vả tìm một chỗ đứng trong giới. Gương mặt trẻ trung vô tình "đóng khung" cô trong hình tượng vai diễn ngây ngô, tinh nghịch, khiến cô chật vật để "phá kén".

Mối tình duy nhất công khai khiến Knet tiếc nuối

Trong suốt hơn 10 năm sự nghiệp, Jung So Min luôn giữ hình ảnh trong sạch, nói không với scandal và cực kín tiếng. Các vai diễn mà cô đảm nhận có nét "tưng tửng", duyên dáng, đáng yêu cũng chính là tính cách của cô ngoài đời thật, điều này đã được nhiều đồng nghiệp nhận xét.

Chuyện đời tư hiếm hoi mà cô công khai là mối tình với nam diễn viên, ca sĩ Lee Joon. Cả hai bị Dispatch khui tin hẹn hò từ tháng 10/2017. Chuyện tình này được khán giả ủng hộ nhiệt tình, bởi cả hai xứng đôi từ tài năng, nhân cách cho đến ngoại hình. Thế nhưng, cư dân mạng lại không ngờ sau 3 năm công khai, hai người đã chính thức chia tay với lí do "muôn thuở" - bận rộn lịch trình. Sau chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ tiền bối hậu bối và ủng hộ nhau trong công việc.

Ảnh hẹn hò Dispatch chụp được trong lúc Jung So Min và Lee Joon mặc đồ kín mít. Nếu không chỉ đích danh, sẽ khó nhận ra đó là ai. Dù vậy, cặp đôi vẫn dành cho nhau nhiều cử chỉ ngọt ngào như xoa đầu, nắm tay, chỉnh khăn quàng... Tới nay, ít nhất 1 lần trong năm (nhất là dịp Cá tháng Tư), sẽ có cư dân mạng "đào lại" những bức hình này để làm tin đồn hẹn hò "pha-ke" của ngôi sao khác.

Sau màn kết đôi với Jung Hae In trong Love Next Door, cô và anh được khán giả "đẩy thuyền" mạnh. Nói về tin đồn "phim giả tình thật", trong phỏng vấn với truyền thông Hàn sau khi hết phim, Jung So Min khẳng định đồn đoán như vậy dễ xảy ra với thể loại phim này.

"Tôi không cảm thấy khó xử về tin đồn hẹn hò. Điều quan trọng nhất bộ phim đạt hiệu quả tốt. Đó là công việc của tôi. Việc tôi đang hẹn hò là không đúng. Đó là do phản ứng hóa học của chúng tôi rất tốt, vì vậy tôi rất biết ơn vì mọi người đã nghĩ tích cực theo hướng đó", cô trả lời Spot TV News vào ngày 8/10.