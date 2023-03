KAI (EXO) tái xuất với hình tượng "kẻ lang thang", bài hát chủ đề mang đậm dấu ấn cá nhân

HHT - Sau hơn 1 năm kể từ "Peaches", KAI (EXO) chính thức tái xuất đường đua âm nhạc với mini album thứ 3 và bài hát chủ đề cùng tên "Rover" mang đậm dấu ấn và bản sắc cá nhân.

Rover là ca khúc thuộc thể loại dance, kết hợp với âm bass 808 trầm cùng tiếng chuông và tiếng đàn mộc cầm. Rover mang ý nghĩa là một người thích du ngoạn. Vì vậy, ca khúc kể câu chuyện về một người lang thang, cố thoát khỏi những ánh nhìn xung quanh về bản thân, hướng tới cuộc sống tự do tự tại.

Khác với Mmmh hay Peaches, trong Rover, KAI không chỉ mang đến hình ảnh KAI quyến rũ thường thấy, mà còn đem đến một KAI mạnh mẽ và phóng khoáng. Sự phóng khoáng của Rover còn được thể hiện với điểm nhấn vũ đạo "khởi động động cơ" ở phần điệp khúc của bài hát.

Rover có thể coi là một bài hát đậm chất KAI nhất từ trước đến này, với nhiều chi tiết được nam idol cài cắm tượng trưng cho chính bản thân mình. Nhan đề Rover mang ý nghĩa một người thích chu du không khỏi làm ta liên tưởng đến sức mạnh dịch chuyển tức thời của KAI trong EXO.

Hình ảnh ballet và chiếc ID với cái tên Billy Elliot cũng là những chi tiết gắn liền với KAI. Những năm đầu ra mắt, KAI từng chia sẻ bộ phim về ballet Billy Elliot đã khiến KAI muốn trở thành một vũ công ballet, nhờ đó tạo tiền đề đưa KAI trở thành thực tập sinh và rồi là một EXO KAI như ngày hôm nay.

Bên cạnh Rover, mini album thứ 3 của KAI còn bao gồm 5 ca khúc: Black Mirror, Bomba, Slidin, Say you Love me và Sinner. Với sự đầu tư chỉn chu và tỉ mỉ, KAI hứa hẹn sẽ là một đối thủ đáng gờm đốt cháy đường đua K-Pop trong tháng 3 này.