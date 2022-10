Kanye West tuyên bố chỉ ly hôn với Kim Kardashian trên giấy tờ, nguyện yêu vợ cũ trọn đời

HHT - Dù mới chỉ lên sóng những tập đầu tiên, “Dưới Bóng Trung Điện” (Under The Queen’s Umbrella) đã sớm ghi tên mình vào danh sách phim cổ trang xuất sắc năm 2022, bởi nội dung hấp dẫn và diễn xuất đỉnh cao của Kim Hye Soo.

HHT - Tham gia chương trình "Nothing Much Prepared" (No Prepare/ My Alcohol Diary), Jin (BTS) tiết lộ bản thân không có nhiều bạn bè, danh bạ có ít hơn 10 người nổi tiếng. Anh chàng còn khiến người xem cười nghiêng ngả vì tính cách lầy lội, hài hước.