Kẻ Cắp Mặt Trăng 4: Phần mới "hồi máu" hay dấu chấm hết của thương hiệu tỷ đô?

Trailer "Kẻ Cắp Mặt Trăng" phần 4 vừa tung ra đã cho khán giả thấy nhiều điều mới: Phản diện mới, cuộc phiêu lưu mới, thành viên mới của gia đình Gru. Nhưng liệu phần 4 có vực lại được danh tiếng bết bát của phần 3?

Một trong những kẻ phản diện không hề đáng sợ và bầy tay sai đáng yêu nhất mọi thời đại đã trở lại trong trailer mới của Kẻ Cắp Mặt Trăng 4 (Despicable Me). Đây là phần phim thứ 6 của thương hiệu điện ảnh này, trước đó khán giả đã được thưởng thức 3 phần Kẻ Cắp Mặt Trăng và 2 phần tách lẻ: Minions (2015) và Minions: The Rise of Gru (2022).

Trong trailer Kẻ Cắp Mặt Trăng 4, có thể thấy gia đình Gru đã có thêm thành viên mới. Ngoài ba cô con gái nuôi, Gru nay đã trở thành bố của một cậu con trai được gọi là Gru Jr. (Gru nhỏ). Nhưng “mối quan hệ” giữa cả hai không được êm đềm cho lắm khi cậu bé tỏ ra rất quấn mẹ, nhưng với bố thì “kỳ thị” ra mặt.

Trong trailer, khán giả có thể thấy Gru đang cố gắng thực hiện một vụ trộm và chiến đấu với một con lửng mật hoang dã - loài động vật “giang hồ” có thể đánh nhau với sư tử, báo; bị rắn độc cắn mà không hề hấn gì. Gru cũng vừa học cách cân bằng giữa việc làm “kẻ ác” và làm bố.

Dĩ nhiên, Kẻ Cắp Mặt Trăng 4 không thể thiếu ác nhân mới với âm mưu mới buộc Gru cùng Minions phải tham chiến. Lần này, cậu con trai nhỏ Gru Jr. dù còn đang quấn tã cũng tham gia cùng bố. Những kẻ ác nhân có thể gây phiền phức cho Gru, nhưng chắc chắn sẽ là một trong những yếu tố gắn kết Gru cùng cậu con trai mới sinh.

Được coi là “linh vật” của loạt phim, bầy tay sai tròn ủm Minions màu vàng nói tiếng Minionese tiếp tục trở thành một trong những tiêu điểm của Kẻ Cắp Mặt Trăng 4. Vẫn vui nhộn, vẫn đáng yêu, bầy Minions hứa hẹn sẽ tiếp tục mang đến những tràng cười sảng khoái bởi sự trung thành và những mưu mô vô tri đã trở thành đặc điểm nhận dạng riêng biệt các nhân vật này.

Tuy nhiên, Kẻ Cắp Mặt Trăng 4 đang được đặt câu hỏi liệu có khởi sắc hơn phần 3 ra mắt vào năm 2017 hay không. Mặc dù thành công về mặt doanh thu khi “cá kiếm” được 1 tỷ đôla nhưng chất lượng của Kẻ Cắp Mặt Trăng 3 bị đánh giá là kém nhất. Đó là một trong những lý do khiến thương hiệu này sau đó phát triển hai phần phim ngoại truyện lấy Minions làm nhân vật trung tâm để “hồi máu” trước khi quay trở lại nhánh phim chính.

Nhiều giả thuyết đặt ra rằng nếu Kẻ Cắp Mặt Trăng 4 thành công, thương hiệu sẽ tiếp tục phát triển; nhưng nếu ngã ngựa, đây có thể là dấu chấm hết. Trong trường hợp đó, tách riêng Minions sẽ là một khả năng khả thi nhất, nhất là khi những tay sai vàng ủm tròn xoe này cho đến tận bây giờ vẫn được khán giả yêu thích.

Kẻ Cắp Mặt Trăng 4 sẽ ra mắt vào 3/7/2024.