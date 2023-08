Khắc Hưng xác nhận “dùng lại” giai điệu bản hit "Hương" của Hứa Kim Tuyền

HHT - Trong đêm công diễn 3 của The Next Stage 2023, LyLy phải đấu loại trực tiếp với nam ca sĩ Cealan đến từ Mỹ. Cả hai cùng chọn ca khúc tiếng Anh "Swim" để thi tài.

HHT - Ở tập 2 The New Mentor, Hồ Ngọc Hà loại thí sinh đội Thanh Hằng. Ở tập 3, sau khi giành chiến thắng và nắm quyền "sinh sát", Thanh Hằng quyết định cho hai chiến binh team bạn thân Hà Hồ "out game".