Khám phá khoa học diệu kỳ cùng các Amser tại triển lãm Science Tornado 2023

HHT - Science Tornado là triển lãm khoa học phi lợi nhuận được tổ chức thường niên bởi CLB Society of Open Science - CLB Khoa học lớn nhất trực thuộc trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Trải qua 9 mùa tổ chức thành công, sự kiện đã trở thành một lựa chọn đáng tin cậy dành cho các gia đình và các bạn trẻ.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2014, cho đến nay, Science Tornado đã trải qua 9 mùa với vô vàn những thí nghiệm hấp dẫn, sinh động được các bạn học sinh chuẩn bị tỉ mỉ. Đặc biệt, để kỷ niệm cột mốc 10 năm tổ chức đáng nhớ, BTC Science Tornado đã chủ động mở rộng quy mô, đồng thời thay đổi hướng tiếp cận để mang đến cho khách tham gia những trải nghiệm đáng nhớ.

Với 9 phân khu thí nghiệm đa dạng được đặt tên theo các lĩnh vực quen thuộc như m nhạc, Hội họa, Văn học, Robotics... chương trình đã mang đến cái nhìn bao quát về thế giới khoa học rộng lớn, đa sắc màu. Thông qua đó, các thành viên trong BTC mong muốn lan tỏa thông điệp rằng: Khoa học không chỉ là những lý thuyết khô khan mà khoa học hiện hữu ở mọi mặt trong đời sống

Bên cạnh hơn 80 thí nghiệm lần đầu được giới thiệu, khách tham gia Science Tornado 2023 còn có cơ hội được trải nghiệm không gian giao lưu đầy sôi nổi với các hoạt động giải trí, trò chơi tương tác tại khu Board game hay tự mình tạo ra các sản phẩm từ vật liệu quen thuộc tại khu DIY. Ngoài ra, sự kiện còn mang những tiết mục biểu diễn sôi động, giúp khuấy động bầu không khí và để lại dấu ấn đậm nét trong lòng người tham gia.

Chia sẻ về sự kiện, bạn Nguyễn Huyền My (lớp 12 Sử THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) - Đồng Trưởng ban tổ chức: “Thông qua triển lãm, chúng mình hi vọng có thể giúp khoa học được tiếp cận một cách gần gũi và đơn giản hơn, từ đó khơi gợi niềm hứng thú đối với bộ môn tưởng chừng khô khan này. Chúng mình rất vui và tự hào khi nhận được sự quan tâm và ủng hộ của mọi người, đặc biệt là các bạn trẻ trong suốt 10 năm qua. Đây là động lực to lớn giúp chúng mình ngày càng hoàn thiện và không ngừng cố gắng mang đến những trải nghiệm chất lượng hơn trong tương lai".

Dù tuổi đời còn trẻ nhưng với đam mê và tinh thần nhiệt huyết, các bạn trẻ trong BTC Science Tornado đã tổ chức thành công triển lãm và thu hút hơn 7000 người tham gia. Hi vọng các bạn sẽ luôn giữ ngọn lửa sức trẻ trong mình để tiếp tục mang đến những sự kiện ý nghĩa như vậy trong tương lai.