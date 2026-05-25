Khán giả tranh luận về ca khúc "Em" của Binz: Có cần thiết nhắc đến quá khứ?

HHTO - Binz tái phát hành ca khúc "Em", kết hợp cùng SOOBIN trong album "Gặp Lại", lập tức gây xôn xao vì loạt chi tiết được cho là nhắc đến chuyện tình đã qua của Touliver - Tóc Tiên.

Mới đây, Binz chính thức phát hành album Gặp Lại. Không còn hình tượng badboy hay những bản "flexing" tình yêu quen thuộc, dự án lần này giống như cuốn nhật ký cảm xúc của Binz, nơi nam rapper kể về tổn thương, những mối quan hệ đã qua và sự cô độc của người trưởng thành sau ánh hào quang. Giữa 11 track trong album, Em kết hợp cùng SOOBIN lại là ca khúc khiến mạng xã hội bùng nổ thảo luận mạnh nhất. Trên thực tế, ngay từ khi được phát hành lần đầu vào cuối năm 2025, Em đã nhận được nhiều sự chú ý bởi màu sắc u buồn cùng những ca từ mang tính ẩn dụ rõ rệt. Phiên bản này từng được cho là viết về một chuyện tình tan vỡ ngoài đời thực của một người anh thân thiết thuộc SpaceSpeakers mà Binz đang chứng kiến.

Đặc biệt, câu rap: “Giữa nhà thờ bạn bè ai cũng muốn ta hạnh phúc đến bạc đầu, nay đứng nhìn em đi” nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Chi tiết “nhà thờ”, “bạc đầu” khiến khán giả lập tức liên tưởng đến đám cưới nổi tiếng của Touliver và Tóc Tiên tại địa điểm Nhà thờ Con Gà ở Đà Lạt vào năm 2020 - một trong những hôn lễ từng được xem là biểu tượng đẹp nhất V-Pop.

Ca khúc khiến netizen liên tưởng đến cuộc tình đã qua của bộ đôi Tóc Tiên - Touliver.

Sự liên kết ấy càng trở nên rõ nét hơn khi Binz trực tiếp chia sẻ nguồn cảm hứng sáng tác của album Gặp Lại. Ngay ở phần mở đầu visualizer, nam rapper kể về một buổi tối ngồi cùng Touliver tại Phan Rang, nơi nam rapper cảm nhận rõ sự “ngổn ngang” trong lòng người anh thân thiết. Hay phần hình ảnh của Em cũng khiến khán giả bàn tán khi tạo hình nhân vật, trang phục cưới cùng biểu tượng nhà thờ được cho là có nhiều điểm tương đồng với hình ảnh của Touliver và Tóc Tiên, khiến người xem khó mà không liên tưởng đến chuyện tình từng được xem là đẹp nhất này.



Phiên bản mới của Em trong album Gặp Lại còn tiếp tục bùng nổ tranh luận vì phần artwork và visualizer chứa quá nhiều chi tiết gợi liên tưởng.

Điều khiến khán giả chú ý nằm ở sự thay đổi giữa hai phiên bản Em. Nếu bản phát hành năm 2025 mang cảm giác của một người đang học cách buông bỏ, thì phiên bản trong Gặp Lại có phần u tối, nặng nề hơn. Binz thay đổi toàn bộ phần phối khí theo hướng chậm rãi, nhiều khoảng trống, các câu rap cũng trực diện hơn thay vì mơ hồ như trước. Giọng hát của SOOBIN càng góp phần tạo nên một không gian âm nhạc đầy day dứt.

Mỗi phiên bản đều để lại cho người nghe một cảm xúc khác nhau.

Song song với hiệu ứng cảm xúc mạnh mẽ, Em cũng là ca khúc gây tranh cãi nhất album. Từ những ca từ và hình ảnh đầy ẩn ý, câu chuyện tình cảm cá nhân của Tóc Tiên - Touliver một lần nữa bị đào lại với vô số suy đoán. Nhiều ý kiến trên mạng xã hội nhận được sự đồng tình lớn khi cho rằng việc liên tục gợi nhắc về quá khứ là không cần thiết, đặc biệt khi người trong cuộc đã chọn cách xác nhận chia tay trong văn minh và gần như không nhắc thêm về đối phương sau đó.

Với phần lớn khán giả, âm nhạc có thể xuất phát từ cảm xúc thật, nhưng khi công chúng đã dễ dàng nhận ra nhân vật được nhắc tới, việc “đào” lại nỗi đau cũ vô tình khiến người trong cuộc khó có được sự bình yên hoàn toàn. Nhiều bình luận thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác như: “Một lần là nghệ thuật, nhưng nhắc đi nhắc lại sẽ thành tổn thương”, hay “Người trong cuộc cần được bước tiếp thay vì trở thành chất liệu để công chúng replay nỗi buồn”.

Ở chiều ngược lại, cũng có một số bình luận bênh vực Binz, cho rằng nam rapper chưa từng trực tiếp nhắc tên bất kỳ ai và âm nhạc vốn luôn được tạo nên từ trải nghiệm, quan sát cùng cảm xúc cá nhân. Việc cộng đồng mạng tự xâu chuỗi mọi chi tiết để biến ca khúc thành “câu chuyện thật” là điều nằm ngoài kiểm soát của nghệ sĩ.

Dù gây tranh cãi, song Em vẫn là một track được yêu thích trong Gặp Lại.

Không chỉ Em, nhiều ca khúc khác trong album cũng được khán giả đánh giá cao nhờ cách Binz xây dựng không gian cảm xúc rõ nét. Những bản phối chậm, nhiều khoảng lặng kết hợp cùng phần lyric mang tính thủ thỉ khiến toàn bộ album giống một cuộc trò chuyện lúc nửa đêm hơn là một sản phẩm mainstream thông thường. Sự xuất hiện của SOOBIN, Phan Mạnh Quỳnh, Hà Lê hay Obito cũng không tạo cảm giác “feat để gây chú ý”, mà giống những mảnh ghép cảm xúc được tính toán kỹ để hoàn thiện câu chuyện của album.