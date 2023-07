Khán giả vây kín khách sạn và sân bay đón BLACKPINK, đội bảo an nhận mưa lời khen

HHT - Trước khi BLACKPINK chính thức hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, một lượng lớn khán giả đã có mặt tại sân bay và khách sạn để chờ được gặp 4 cô gái. Nhiều người hâm mộ lo lắng tình trạng hỗn loạn, quá khích khi BLACKPINK xuất hiện sẽ xảy ra. Nhưng đội bảo an đã làm tốt nhiệm vụ, nhận về cơn mưa lời khen từ người hâm mộ

Khoảng 0 giờ ngày 29/8 (theo giờ Việt Nam), chuyên cơ chở BLACKPINK đã chính thức hạ cánh tại sân bay Nội Bài (Hà Nội). Nhưng trước đó khoảng hơn 1 tiếng, lượng lớn khán giả đã có mặt tại sân bay chờ đón các cô gái với hi vọng được nhìn thấy BLACKPINK ở khoảng cách gần.

Thế nhưng, đúng như dự đoán ban đầu, 4 cô nàng nhà "Hắc Hường" đã lựa chọn cửa VIP nhằm giảm thiểu sự chú ý. Họ đã được đội ngũ an ninh hộ tống ra xe riêng để lên đường về khách sạn nghỉ ngơi.

Đáng chú ý, không chỉ chờ đợi thần tượng ở sân bay mà rất đông khán giả còn tập trung trước của khách sạn nơi BLACKPINK sẽ nghỉ ngơi trong chuyến lưu diễn tại Hà Nội.

Hàng loạt các fanpage/blog của BLACKPINK tại Việt Nam đồng loạt lên bài thể hiện sự bức xúc và lo lắng. Fanpage/ blog của nhóm kêu gọi người hâm mộ nên bình tĩnh để được gặp các cô gái ở concert, mong fan hãy chú ý giữ khoảng cách và tôn trọng quyền riêng tư của 4 cô gái.

Nhiều người hâm mộ lo lắng việc đám đông tụ tập sẽ khiến nhóm nữ nhà YG không thoải mái, chưa kể đám đông có thể xảy ra hỗn loạn hoặc tình trạng quá khích gây ảnh hưởng xấu tới hình tượng fandom. Việc tụ tập đông người, gây ồn ào cũng khiến fan sợ sẽ làm ảnh hưởng tới người dân xung quanh.

Quá nửa đêm, BLACKPINK đã được đội bảo an che ô, đưa vào khách sạn an toàn bằng lối đi riêng. Người hâm mộ ở nhà ngóng trông BLACKPINK dành cơn mưa lời khen cho đội bảo an đi theo BLACKPINK khi nắm bắt và kiểm soát tình hình tốt. Tình trạng hỗn loạn hay quá khích mà fan lo sợ khi đám đông gặp BLACKPINK đã không xảy ra.

Trước đó, những dự án mà fan Việt thực hiện nhằm chào đón BLACKPINK đến Việt Nam đã nhận được nhiều phản ứng tích cực từ cư dân mạng quốc tế vì quảng bá tốt hình ảnh các cô gái, fandom lẫn cả văn hóa Việt Nam. Vậy nên, V-BLINK cũng đang kêu gọi việc tôn trọng không gian riêng của thần tượng để ghi điểm hơn trong mắt bạn bè quốc tế.