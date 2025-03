Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt: Chung Seop giống "bố vợ" Gwan Sik, Kim Seon Ho lột xác

HHT - Không chỉ tình đầu Park Yeong Beom, mà Chung Seop cũng khá giống Yang Gwan Sik - bố của Geum Myeong. Tuy nhiên, có vẻ mối tình thứ hai với chàng họa sĩ mới là bến đỗ đúng cho hôn nhân của "cục vàng" nhà họ Yang. Tương tự như Gwan Sik, Chung Seop nói ít làm nhiều, thầm lặng và mạnh mẽ, chở che cho người mình yêu.

Ae Sun cũng phải thốt lên rằng làm sao Geum Myeong (IU) có thể tìm ra một người giống bố như thế khi thấy Yeong Beom (Lee Jun Young) khóc lóc, đòi kết hôn với con gái lúc thấy cô ở bệnh viện. Park Yeong Beom giống Gwan Sik (Park Bo Gum/ Park Hae Joon) ở sự dịu dàng, chân thành, thủy chung, si tình. Nhưng anh lại quá "mít ướt", trẻ con, không có nhiều bươn chải, thiếu mạnh mẽ, cũng chẳng dứt khoát như Yang Gwan Sik. Mà những điều này, lại hiển hiện ở Park Chung Seop (Kim Seon Ho) - "dây tơ hồng" thứ hai của Geum Myeong.

Tình cảm Chung Seop dành cho Geum Myeong từ từ lớn dần và kín đáo vì anh biết cô đã có bạn trai. Lúc con gái chủ nhà nhiếc móc Geum Myeong, anh bình tĩnh, chậm rãi bênh vực: "Em bỏ học cấp 3 mà, còn cô ấy học Đại học Quốc gia Seoul, ăn nói cẩn thận". Chung Seop không phải kiểu người nói nhiều, nhưng mỗi lời nói ra đều có sức nặng và cần thiết.

Chàng họa sĩ giúp cô tìm việc làm thêm, tặng cô sách, nhớ thói quen ăn uống của cô. Anh âm thầm bảo vệ cô, sợ cô gặp nguy hiểm khi đi làm về muộn nên luôn có cớ, lặng lẽ dõi theo, đưa cô về nhà.

Hồi 3 (Vol 3) của Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines) không có những cảnh song song cho thấy sự giống nhau của Gwan Sik và Chung Seop như giữa ông với Yeong Beom. Nhưng từng hành động của chàng họa sĩ khi được tua chậm, xem thật kỹ sẽ thấy giống bố Geum Myeong tới lạ.

Gwan Sik từng bơi ngược về bờ để ở bên Ae Sun, thì Chung Seop chạy với theo chiếc xe bus để mong được trùng phùng với Geum Myeong. Bố luôn nhường mực lại cho cô, không phải vì Geum Myeong thích ăn mà vì luôn nhớ lời cô nói lúc nhỏ trước khi ông ra biển - rằng hãy mang nhiều mực về nhé. Chung Seop nhớ thói quen ăn uống của Geum Myeong, nên khi ăn chung, anh chủ động để đĩa cải vàng lại gần cô hơn.

Điểm khác của Chung Seop với Gwan Sik có lẽ là cách nói chuyện. Gwan Sik là chàng trai làng chài mộc mạc, nói chuyện đơn giản. Lời an ủi hoa mỹ nhất là đoạn thơ mà Ae Sun từng nhắc được anh thuộc lòng. Park Chung Seop là một chàng họa sĩ, nên lời nói cũng có ý văn thơ.

Anh đơn phương, còn Geum Myeong đã có người yêu, nên Chung Seop không thể thẳng thắn tỏ tình. Anh ám chỉ sự quan trọng và rực rỡ của cô trong lòng anh: "Anh nghĩ em giống như một cây thông Noel ở đằng kia. Dù cây thông Noel ở đâu, trong một căn hộ hay một cửa hàng nhỏ hẻo lánh, nó vẫn tỏa sáng rực rỡ bất chấp mọi thứ, khiến người ta phải trầm trồ ngạt thở".

Geum Myeong từng nói anh rảnh hãy vẽ cho cô một bức tranh, sau này, cô sẽ đem bán với giá cao. Cô chỉ nói vu vơ, nhưng anh luôn nhớ. Trước khi nhập ngũ, Chung Seop tặng cô một bức tranh. Đó là tranh chân dung mà anh chẳng cần phải xem mẫu để vẽ, bởi bóng hình cô đã được anh khắc ghi sâu đậm. Đó là món quà, nhưng đúng hơn là lời tỏ tình thầm kín anh muốn nói ra mà phải kiềm nén. Trong tranh, cô cười rạng rỡ ngọt ngào, xung quanh là vầng hào quang. Bức tranh được đặt cạnh cây thông. Tất cả đều gợi lại những gì anh từng nói vào đêm Giáng sinh trước đó.

Vì Gwan Sik là một người chồng, người cha rất tốt, nên dù là nhân vật trong câu chuyện của Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt hay khán giả, đều muốn Geum Myeong lấy một người giống bố. Cả Yeong Beom và Chung Seop đều có nét tính cách gợi nhớ Gwan Sik, nhưng chàng họa sĩ lại giống ở điểm đáng giống hơn - chân thành, chung thủy, thầm lặng và vững chãi để Geum Myeong dựa vào.

Theo trailer của hồi 4, Chung Seop chắc chắn sẽ gặp lại Geum Myeong. Anh dường như vẫn âm thầm dõi theo cô như trước, cùng cô xem một bộ phim nhưng cách tới mấy hàng ghế. Lần này, Geum Myeong đã chia tay. Chung Seop đã không còn cản trở nào để anh đường hoàng theo đuổi và tỏ tình với người anh yêu nữa.

Mối tình đơn phương của anh với Geum Myeong liệu có kết thúc hạnh phúc hay không? Đoạn nhá hàng có cảnh hôn lễ, nhưng chỉ có bóng lưng chú rể. Dáng lưng này khá giống Kim Seon Ho, nên khán giả "đặt cửa" chắc chắn Chung Seop sẽ kết hôn với Geum Myeong.