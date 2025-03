Taylor Swift trở lại mạng xã hội sau hơn 100 ngày im ắng vì "ngoại lệ" này

HHT - Taylor Swift vừa đánh dấu sự trở lại nền tảng Instagram sau thời gian dài vắng bóng bằng một bài đăng đặc biệt khiến người hâm mộ không khỏi tò mò.

Sau khi kết thúc The Eras Tour vào tháng 12/2024, Taylor Swift gần như "ở ẩn", biến mất khỏi mạng xã hội. Người hâm mộ thống kê Taylor Swift đã không đăng tải gì trên Instagram trong suốt 3 tháng, kỷ lục kể từ năm 2017 đến nay. Lần cuối cùng cô nàng biến mất khỏi mạng xã hội lâu như vậy là để chuẩn bị cho sự trở lại với album reputation. Động thái im hơi lặng tiếng của nữ ca sĩ khiến người hâm mộ không khỏi mong chờ các dự án âm nhạc mới.

Hôm 23/3 vừa qua, Taylor Swift đã chính thức chấm dứt chuỗi ngày im lặng bằng Story trên Instagram cá nhân để bày tỏ sự ủng hộ đối với album mới của cô bạn thân Selena Gomez cùng hôn phu - benny blanco.

Taylor Swift đã không giấu được sự yêu thích với album I Said I Love You First và viết: “Tôi yêu album này quá”. Đây cũng là bài đăng đầu tiên của giọng ca Cruel Summer trên nền tảng này sau hơn 100 ngày vắng mặt.

Trước đó, ngày 21/3, Selena Gomez đã chính thức trở lại làng nhạc Âu Mỹ với album I Said I Love You First, được sản xuất bởi hôn phu của cô, benny blanco. Album nhanh chóng nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả và vươn lên vị trí số một trên bảng xếp hạng iTunes tại 41 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Khi thực hiện phỏng vấn quảng bá cho album mới tại chương trình Hot Ones, benny blanco đã tiết lộ sự yêu quý dành cho âm nhạc của Taylor Swift: “Trước khi hẹn hò, tôi biết đến Taylor Swift nhưng chưa thực sự là một Swifties. Giờ đây, chúng tôi cùng ngồi trên xe và hát vang những ca khúc của cô ấy từ 10 năm trước.Tôi cảm thấy thật tự do. Các ca khúc ấy là bất hủ".

Selena Gomez và Taylor Swift là cặp bạn thân lâu năm đáng ngưỡng mộ của Hollywood với gần 15 năm tình bạn. Khi Selena Gomez thông báo đính hôn với benny blanco vào cuối năm 2024, Taylor Swift cũng nhanh chóng gửi lời chúc mừng đến cặp đôi qua bài đăng trên mạng xã hội.

Ngoài ra, người hâm mộ cũng háo hức chờ đợi sự trở lại của Taylor Swift kể từ khi album The Tortured Poets Department ra mắt vào tháng 4/2024. Các Swifties kỳ vọng nữ ca sĩ sẽ sớm phát hành album phòng thu thứ 12 hoặc dự án reputation (Taylor’s Version) trong tương lai gần.