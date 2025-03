"Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt" có điểm Douban khiến ai cũng ngỡ ngàng

HHT - Ai cũng phải sững sờ khi biết điểm Douban của phim “Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt”. Nhưng đây là điểm số hoàn toàn xứng đáng với những gì mà bộ phim này mang lại cho khán giả.

Những người thường xem phim Trung Quốc hẳn đều nghe tới điểm Douban, là điểm số do chính khán giả chấm cho một bộ phim hay ca khúc nào đó. Phim được nhiều người khen chắc chắn sẽ có điểm Douban cao và ngược lại, điểm thấp cho thấy tác phẩm ấy còn nhiều điểm bất ổn như diễn xuất, kịch bản.

Sau khi phimWhen Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) phát sóng 4 tập đầu tiên, cổng Douban của phim này đã được mở và nhận điểm số khởi đầu lên đến 9,1. Phải nói đây là con số rất cao, hiếm khi có một phim truyền hình vừa khởi đầu đã chạm được đến mốc này. Không ít phim được đầu tư lớn của Trung Quốc, quảng bá rầm rộ nhưng khi lên sóng chỉ được 5 hoặc 6 điểm Douban mà thôi.

Tuy Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt nhận được điểm số cao đến sững sờ nhưng khán giả đều cho rằng đây là thành tích xứng đáng dành cho bộ phim. Không cần câu chuyện ly kỳ giật gân nhiều twist, cũng chẳng có bối cảnh cao sang xa hoa mà phim chạm đến trái tim người xem nhờ những chi tiết dung dị, những nhân vật kiên cường và ấm áp, những nỗ lực vượt khó của những con người bình dị như bất kỳ ai ta có thể gặp được trong cuộc sống này.

Đến bây giờ, mọi người vẫn nhắc nhiều đến chuyện tình thanh mai trúc mã, trong trẻo thuần khiết của Ae Soon và Gwang Sik. Họ luôn là chỗ dựa cho nhau, quan tâm lo lắng đến đối phương một cách giản dị và chân thành nhất, là một tình yêu tha thiết mà ai cũng muốn có trong đời. Nhưng ngoài ra, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt còn gây ấn tượng với ba người phụ nữ thuộc ba thế hệ.

Mẹ của Ae Soon là một hải nữ làm nghề lặn biển, chấp nhận khó khăn cực nhọc, lúc nào cũng cay nghiệt với tất cả nhưng sẵn sàng bảo vệ con gái, muốn con học hành tử tế để thoát khỏi cuộc sống nguy hiểm nghèo đói. Ae Soon không phải làm hải nữ như mẹ mình nhưng vẫn chưa thể từ bỏ được số phận vất vả, lam lũ. Nhưng cô vẫn đủ mạnh mẽ để quyết tâm thay đổi tất cả, hoặc ít nhất để con cái của mình không còn khổ như mẹ hoặc bà ngoại của chúng. Rồi cô con gái Geummyeong của Ae Soon cũng thừa hưởng tính cách kiên cường ấy để quyết tâm làm chủ cuộc đời, chẳng vì mình là phụ nữ mà thua kém người khác.