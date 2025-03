Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt: Khán giả xuýt xoa vì một chi tiết đau lòng mà chân thực

HHT - Chi tiết con trai út của vợ chồng Ae Soon, Gwan Shik qua đời vẫn đang khiến khán giả chìm trong đau khổ khi xem phim “Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt”. Nhưng không vì thế mà mọi người quên chú ý đến một chi tiết cực tinh tế trong tập phim này.

Ở những tập tiếp theo của When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt), hai vợ chồng Ae Soon và Gwan Shik tiếp tục đối mặt với hàng loạt biến cố bi thương. Ae Soon gác lại giấc mơ học hành để làm vợ làm mẹ, trở thành gà mái xù lông bảo vệ con gái trước gia đình chồng. Gwan Shik làm ngày làm đêm không dám nghỉ ngơi để kiếm tiền nuôi vợ con.

Những ngày khó khăn ấy của Ae Soon, Gwan Shik càng thêm bi kịch khi cậu con trai út Dong Myeong qua đời do đuối nước trong một cơn bão. Khi Ae Soon gục ngã vì đau đớn, Gwan Shik buộc phải gượng dậy để làm những thủ tục cần thiết trước khi vĩnh biệt con trai.

Gwan Shik khóc nghẹn khi tự tay viết giấy báo tử cho con, bàn tay run run khi nhận ra Dong Myeong mới chỉ 3 tuổi đã phải lìa xa cuộc sống này. Khi màn hình hiện ra bàn tay Gwan Shik run rẩy ghi từng dòng chữ, khán giả nhanh chóng chú ý đến những ngón tay đen nhẻm, gân guốc, chai sần, chỉ nhìn đã biết là đôi tay của một người lao động vất vả cực nhọc.

Ai cũng biết rằng đây là bàn tay do người khác đóng thế, không phải tay của Park Bo Gum. Nhưng chính vì thế, netizen càng xuýt xoa khen ngợi độ kỹ tính, chu đáo của đoàn làm phim. Vì chỉ là một cảnh quay kéo dài vài giây, không phải chi tiết quá quan trọng trong tập phim nhưng ê-kíp vẫn tìm một người có bàn tay lam lũ, gân guốc đúng với hoàn cảnh của nhân vật Gwan Shik.

Chính những chi tiết nhỏ nhưng đắt giá thế này càng giúp Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt ghi điểm vì câu chuyện quá đỗi chân thực, từng lời thoại từng cảnh quay đều khiến người xem rưng rưng cảm động.