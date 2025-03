Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt: Lịch phát sóng khác biệt nhưng thành công ngoài mong đợi

HHT - Lịch phát sóng của phim “Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt” không giống nhiều phim truyền hình Hàn Quốc khác là vì lý do gì?

Lâu nay, những phim truyền hình Hàn Quốc phát hành thông qua nền tảng Netflix thường cùng một lúc tung ra trọn bộ để khán giả có thể thưởng thức cả bộ phim mà không cần phải chờ đợi. Chỉ những phim vừa phát sóng trên truyền hình Hàn Quốc vừa chiếu trên Netflix mới áp dụng công thức mỗi tuần hai tập, theo đúng lịch phát sóng tại Hàn.

Trong khi đó, When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) lại có lịch ra mắt chẳng giống ai. Phim chỉ phát trên Netflix nhưng không ra mắt cùng lúc 16 tập, mà được chia thành 4 tuần. Mỗi thứ Sáu, 4 tập mới sẽ được giới thiệu, theo quyết định của đạo diễn Kim Won Seok.

Trong buổi họp báo giới thiệu phim, ông cho rằng tên phim cũng chính là những gì đoàn làm phim muốn gửi tới khán giả. Đó là khi cuộc đời đưa bạn những quả quýt chua hoặc đắng, bạn vẫn có thể ngâm với đường, tạo thành siro quýt ngọt ngào và pha thành những tách trà ấm áp.

Trà không thể uống vội vàng mà nên được nhâm nhi thư thái, từ tốn để cảm nhận trọn vẹn dư vị đắng chát pha chút ngọt thanh. Lý tưởng nhất là mọi người vừa uống vừa trò chuyện với những người thân yêu, hoặc tĩnh lặng suy nghĩ về cuộc sống này.

Thế nên đạo diễn Kim Won Seok mới chia Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt thành 4 phần, mỗi tuần chiếu 4 tập để khán giả có đủ thời gian xem hết từng tập phim. Ông e ngại rằng nếu tung ra 16 tập cùng lúc, mọi người sẽ tua nhanh, hoặc chỉ xem tập đầu và tập cuối để biết kết thúc phim chứ không xem phim một cách chậm rãi, chú ý đến từng chi tiết hoặc câu thoại.

Ban đầu, đạo diễn Kim Won Seok cũng e ngại Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt khó chinh phục khán giả nước ngoài, khi mọi người khó mà hiểu được những biến cố lịch sử của Hàn Quốc. Nhưng bất ngờ là ngay sau khi lên sóng, Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt đã được khán giả khắp nơi yêu thích.