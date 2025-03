Thực hư tin đồn Jun Ji Hyun nghỉ chơi với Kim Soo Hyun từ 12 năm trước

HHT - Khi bê bối của Kim Soo Hyun bùng nổ, mạng xã hội lại lan truyền tin đồn Jun Ji Hyun từng nảy sinh mâu thuẫn với Kim Soo Hyun khi đóng chung “Vì Sao Đưa Anh Tới". Thực hư ra sao?

Kim Soo Hyun từng có rất nhiều phim truyền hình thành công với rating cao ngất ngưởng như Mặt Trăng Ôm Mặt Trời, Vì Sao Đưa Anh Tới, Nữ Hoàng Nước Mắt nhưng khán giả vẫn cho rằng My Love From The Star (Vì Sao Đưa Anh Tới) vẫn là bộ phim giúp cho Kim Soo Hyun trở thành ngôi sao đình đám khắp châu Á.

Mới đây, khi bê bối tình cảm của Kim Soo Hyun lan rộng thì netizen cũng lan truyền tin đồn rằng hai diễn viên chính của Vì Sao Đưa Anh Tới ngoài mặt thì thân thiết chứ thực tế đã có mâu thuẫn căng thẳng. Cụ thể hơn thì Jun Ji Hyun không có thiện cảm với bạn diễn, thường tỏ ra thiếu thoải mái khi đi quảng bá chung với đàn em.

Ê kíp làm phim còn kể rằng trong buổi chụp poster thì Kim Soo Hyun không tự tin vào vóc dáng của mình. Nam diễn viên tuy cao 1m80 nhưng Jun Ji Hyun cũng có chiều cao 1m73 và khi cô đi giày cao gót 10 cm thì cao hơn Kim Soo Hyun luôn. Vì thế, nam diễn viên đề nghị đàn chị đi giày bệt để hai bên nhìn đẹp đôi hơn khi chụp ảnh nhưng Jun Ji Hyun đã từ chối.

Cuối cùng Kim Soo Hyun phải đứng lên bục gỗ để tạo được chênh lệch chiều cao với đàn chị. Rồi trong tấm poster chụp chung cả dàn cast, một mình Kim Soo Hyun ngồi lên thanh gỗ để giấu đi bất lợi vóc dáng so với những người khác. Tin đồn kể rằng sau buổi chụp poster này, Jun Ji Hyun không chịu nổi Kim Soo Hyun nên quyết định không làm việc chung thêm lần nào nữa.

Tuy nhiên, khán giả cũng cho rằng tin đồn này thiếu căn cứ. Bởi trong các buổi tuyên truyền phim, Jun Ji Hyun vẫn rất vui vẻ trò chuyện giao lưu cùng đàn em. Sau khi Vì Sao Đưa Anh Tới thành công rực rỡ, hai người còn quay quảng cáo chung. Giữa năm 2014, khi Jun Ji Hyun nhận giải thưởng lớn Daesang ở Baeksang, cô vẫn gửi lời cảm ơn Kim Soo Hyun đã hỗ trợ rất nhiều trong khi quay phim và hai người vẫn chụp chung rất thân thiết.