Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt: Nỗi đau của Park Bo Gum và IU quá lớn, khán giả ám ảnh

HHT - Được giới thiệu là phim chữa lành nhưng tập mới của When Life Gives You Tangerines (Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt) lại khiến khán giả khóc hết nước mắt với một phân đoạn diễn xuất đỉnh cao của Park Bo Gum và IU.

Sau những tập đầu tiên của When Life Gives You Tangerines(Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt), khán giả đã hy vọng đôi vợ chồng trẻ Ae Soon và Gwan Sik sẽ được thưởng thức mùi vị ngọt ngào của quả quýt sau rất nhiều cố gắng, nỗ lực thì chẳng ngờ nỗi đau vẫn ập đến vào lúc không ai ngờ nhất.

Khi một trận bão quét qua đảo Jeju, nó cũng cuốn theo đứa con út của gia đình Ae Soon và Gwan Sik. Để rồi khi bão tan, chỉ còn lại nỗi đau đớn hiện rõ trên gương mặt hai vợ chồng.

Hình ảnh Ae Soon ngã quỵ ôm lấy thân xác đứa con bé bỏng, gương mặt thất thần không chấp nhận sự thật trong khi Gwan Sik bàng hoàng tê tái, đôi mắt trống rỗng vì đau đớn nhìn vợ con đã khiến khán giả bật khóc theo nỗi đau của gia đình họ.

Ở những tập đầu When Life Gives You Tangerines, khán giả mải khen ngợi IU để mặt mộc vẫn rất xinh, IU và Park Bo Gum hóa ra diễn xuất rất ăn ý thì đến 4 tập tiếp theo, diễn xuất đỉnh cao của hai người lại thành tâm điểm chú ý.

Chỉ qua phân cảnh Ae Soon và Gwan Sik quặn thắt trong nỗi đau mất con, cả hai người đều chinh phục được khán giả. Park Bo Gum là diễn viên thực lực đã nhiều năm nên không mấy bất ngờ với cảnh quay này, còn IU đã tạo nên đột phá lớn trong sự nghiệp diễn xuất. Từ một ca sĩ đi đóng phim, từ chỗ bị nghi ngờ diễn xuất nay IU đã chứng tỏ cô đủ sức đảm nhận các vai diễn có tâm lý phức tạp.

Thậm chí cảnh quay này còn gây ám ảnh đến mức nhiều khán giả không dám xem, sợ sẽ bị ám ảnh với nỗi đau tột cùng của hai vợ chồng Ae Soon và Gwan Sik. Netizen cũng cho rằng When Life Gives You Tangerines được giới thiệu là phim chữa lành, nhưng cho đến giờ các nhân vật chỉ thấy đối mặt với khó khăn vất vả, hết nỗi đau này đến mất mát khác. Nhưng sau tất cả, họ vẫn mạnh mẽ sống, kiên cường đối mặt với biến cố mà cuộc sống mang tới. Dù cuộc đời có đưa cho một trái quýt chua, thì Ae Soon và Gwan Sik vẫn sẽ biến nó thành một cốc nước ngọt lành.