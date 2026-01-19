Khi Gen Z thay bố mẹ sắm Tết: Thả ga "thêm vào giỏ hàng" loại "kẹo quốc dân"

HHTO - Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cận kề, nhiều bạn trẻ đang háo hức lên thực đơn cho khay bánh - kẹo - mứt đãi khách. Trong đó, sôcôla có nhiều biến thể, một loại "kẹo quốc dân" không thể bỏ qua.

Chỉ còn gần một tháng nữa, người dân cả nước sẽ hòa mình vào không khí rộn ràng của dịp Tết Bính Ngọ 2026. Thời điểm này, hoạt động mua sắm quần áo đã diễn ra sôi nổi, từ các khu chợ đến các sàn thương mại điện tử. Bên cạnh đầu tư cho "giao diện", một chủ đề thú vị khác hiện đang viral trên Threads: "Năm nay mình sắm bánh - kẹo - mứt cho nhà, mọi người gợi ý cho mình mấy món nào ngon để đãi khách ạ".

Trên tinh thần các bạn trẻ đang được phụ huynh "ủy quyền" cho công việc nữ công gia chánh - chọn bánh mứt - nhiều "người tiêu dùng thông thái" từ khắp ba miền đã nhanh chóng bật mí "món ruột". Dưới đây là một số mỹ vị ngày Tết lọt vào "mắt xanh" của các "chiến thần đồ ngọt", mọi người có thể cùng tham khảo nhé!

Kẹo các loại: Sôcôla "xưng vương"

"Linh hồn" trong các mâm quả ngày Tết của nhiều gia đình lâu nay phải gọi tên các loại bánh/kẹo được làm từ sôcôla. Nếu như ngày trước, kẹo sôcôla trong các mâm quả có dạng hình đồng tiền vàng, quả dưa hấu, hình con vật, xe ô tô,... đẹp mắt, mang ý nghĩa may mắn đầu năm thì nay mọi người được tiếp cận với nhiều loại sôcôla nhập khẩu.

Một bạn chia sẻ đầy tâm đắc: "Gợi ý cho bác quả sôcôla Nga này nha. Tui mua mời bạn bè mà ai cũng khen ngon hết á, giá hơi "chát" tí nhưng nhiều lắm". Loại kẹo này có tên là Kẹo sôcôla hạnh nhân Ivan, được nhiều bạn trẻ nhận xét "ngon cực" nhưng cũng "chống chỉ định" cho người không thích vị ngọt gắt.

"Ngựa chiến" tiếp theo được khen nhiều là kẹo sôcôla Riesen của Đức, có vị không ngọt gắt, với lớp ngoài phủ chocolate, bên trong caramel dẻo. Một số thương hiệu khác được cho là "hợp vị" người Việt như sôcôla hạnh nhân Tiramisu của Beryl's, ROYCE' Chocolate/Matcha Wafers - bánh xốp bọc sôcôla matcha ở ngoài, kẹo matcha sữa Kanro...

Bên cạnh đó, hình ảnh về "kẹo quốc dân" Raffaello cũng được đề xuất dày đặc. Loại kẹo này sở hữu vẻ ngoài sang trọng, có dạng viên tròn, lớp ngoài phủ dừa vụn, bên trong là lớp bánh xốp bao bọc kem sữa sôcôla, tạo nên sự kết hợp trọn vẹn.

Vì luôn được săn lùng và "cháy hàng", người tiêu dùng mang nỗi lo mua phải kẹo Raffaello "pha-ke", khiến trải nghiệm vị giác không tốt.

Các loại bánh từ "đậm đà" đến dành cho người ăn kiêng

Chủ tài khoản Threads @rehtse_boo "đánh giá 5 sao" cho bánh yến mạch Oat Crunch Malaysia vị sôcôla: "Tui ăn thấy ngon nên định Tết sẽ mua vài hộp nè". Đây cũng là ý định của nhiều bạn khác dành cho loại bánh dinh dưỡng "ăn hoài không ngấy" này.

Bánh quy bơ sữa LSS là sự lựa chọn của nhiều gia đình sau khi đánh giá tổng thể, có sự cân bằng vị của lớp vỏ và lớp nhân chua - ngọt của trái cây. Các loại bánh thân quen với nhiều thế hệ như bánh hạt, bánh gạo lứt rong biển, bánh gấu, bánh dừa,... vẫn được mọi người bổ sung cho khay kẹo Tết.

Đặc biệt, để đáp ứng nhu cầu của hội người ăn kiêng, các loại bánh quy, bánh xốp, bánh bông lan, kẹo hạt hạnh nhân,... được sản xuất từ đường ăn kiêng cũng nhận nhiều sự quan tâm.

Các loại hạt: Nên thử hạt thông

Theo truyền thống, những loại hạt phổ thông như hạt dưa, hạt hướng dương là một phần không thể thiếu trong mỗi cuộc trò chuyện ngày Tết. Nhiều gia đình còn lấp đầy khay kẹo bánh với các loại hạt cao cấp hơn như hạt điều, hạt bí, hạt mắc ca, hạt dẻ cười, hạnh nhân...

Ngoài ra, một bạn gây tò mò khi giới thiệu về hạt thông, khá hợp gu người lớn và thường được khách đến nhà xin "in-tư". "Ăn khá bon mồm, bùi bùi, thơm thơm. Vỏ hạt dày, nhưng dễ tách nên không sợ bụi đâu" - đặc điểm của hạt thông, loại hạt hiện vẫn chưa được biết đến rộng rãi.

Cùng với hạt, các loại mứt như mứt dừa, mứt gừng, mứt me, mứt dâu, mứt bí,... dường như luôn hiện hữu trong các khay bánh kẹo ngày Tết cổ truyền.

Quây quần làm kẹo hạnh phúc, bánh truyền thống

Bên cạnh đề xuất chọn mua các loại bánh kẹo, nhiều người cũng nảy ra "lối đi riêng", khuyên nhau làm kẹo hạnh phúc để cảm nhận rõ hơn không khí ngày Tết. Một số bạn còn thích thú lên kế hoạch rủ cả nhà quây quần làm các loại bánh truyền thống như bánh thuẫn, bánh kẹp, bánh quy, bánh in, cốm, bánh xu xê, bánh đậu xanh...