Lịch nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 của học sinh Hà Nội và TP.HCM: Nơi nào được nghỉ dài hơn?

HHTO - Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, lịch nghỉ Tết của học sinh tại các địa phương trở thành mối quan tâm lớn của phụ huynh và học sinh. Trong đó, Hà Nội và TP.HCM - hai đô thị lớn nhất cả nước có sự chênh lệch đáng kể về thời gian nghỉ Tết theo kế hoạch năm học đã được phê duyệt.

Theo kế hoạch thời gian năm học 2025-2026, học sinh Hà Nội được nghỉ Tết Nguyên đán 5 ngày chính thức, bắt đầu từ ngày 16/2 đến hết ngày 20/2/2026 (tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 4 Tết âm lịch). Đây là khung thời gian nghỉ được áp dụng thống nhất cho các cấp học từ mầm non đến THPT trên địa bàn thành phố.

Tuy nhiên, do thời gian nghỉ Tết năm nay rơi gần với các ngày cuối tuần, nếu tính cả thứ Bảy và Chủ nhật liền kề trước và sau kỳ nghỉ, học sinh Hà Nội có thể được nghỉ thực tế khoảng 9 ngày liên tục, dù số ngày nghỉ chính thức vẫn chỉ là 5 ngày.

(Ảnh minh họa từ Internet)

Trong khi đó, TP.HCM tiếp tục duy trì phương án cho học sinh nghỉ Tết dài ngày. Cụ thể, học sinh các cấp tại TP.HCM được nghỉ 11 ngày liên tục, từ ngày 12/2 đến hết ngày 22/2/2026 (tức từ 25 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng âm lịch). Thời gian nghỉ này được đánh giá là tạo điều kiện thuận lợi để học sinh và gia đình sắp xếp việc đi lại, sum họp và nghỉ ngơi sau học kỳ I.

Ngoài khung nghỉ chung, một số trường học tại TP.HCM còn được phép linh hoạt điều chỉnh kế hoạch dạy học, qua đó có thể kéo dài thời gian nghỉ Tết của học sinh lên 2 tuần - 14 ngày, với điều kiện vẫn đảm bảo hoàn thành chương trình năm học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

So sánh giữa hai địa phương cho thấy, học sinh TP.HCM được nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài hơn rõ rệt so với học sinh Hà Nội, cả về số ngày nghỉ chính thức lẫn tổng thời gian nghỉ thực tế. Trong khi Hà Nội ưu tiên khung nghỉ gọn, tập trung vào các ngày cao điểm của Tết, TP.HCM tiếp tục duy trì chính sách nghỉ dài nhằm giảm áp lực học tập và tạo điều kiện cho các gia đình trong dịp lễ lớn nhất năm.