Khi nào miền Bắc bước vào đợt mưa dông kéo dài, xua tan những ngày nắng nóng?

HHT - Nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng còn kéo dài trong những ngày tới, nắng nóng ở khu vực Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 10/8. Từ khoảng đêm 10/8, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 8/8, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Nam Sơn La và Hòa Bình có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi trên 37 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 55-60%. Ngày 9/8, ở Bắc Bộ tiếp tục nắng nóng, riêng Nam Sơn La, Hòa Bình và đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 35-38 độ C; độ ẩm tương đối, thấp nhất phổ biến 50-55%.

Ngày 8-9/8, khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến 45-50%.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, trong thời gian tới, bước vào thời kỳ cao điểm mưa lũ của khu vực miền núi phía Bắc, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và khu vực Tây Nguyên có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất cao. Do đó, người dân cần thường xuyên theo dõi và cập nhật các thông tin dự báo, cảnh báo.

"Thời gian tới là mùa mưa lũ chính ở Bắc Bộ nên chúng ta vẫn phải đối mặt với tình trạng xuất hiện các đợt mưa lớn cũng như hiện tượng mưa rào và dông, hệ quả nguy cơ gắn liền là lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi cần phải cảnh giác ở mức cao", ông Khiêm cho hay.