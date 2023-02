“Khóa Học Yêu Cấp Tốc” tập 11+12: Cặp đôi chính quá ngọt khiến “kẻ thứ ba” lửa giận sục sôi

HHT - Bí mật của “bà chủ món phụ” Nam Haeng Seon (Jeon Do Yeon) đã được tiết lộ, từ “mẹ đơn thân” thành “bà dì độc thân” chỉ trong tích tắc. Nhưng con đường tình yêu của cô và “thầy giáo ngôi sao” Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho) chưa gì đã gặp trắc trở bởi “kẻ thứ ba” quyết tâm phá hoại.

* Lưu ý: Bài viết có tiết lộ nội dung phim

Đúng như nhiều dự đoán của khán giả từ tuần trước, hai tập 11 và 12 Khóa Học Yêu Cấp Tốc (Crash Course in Romance) của tuần này đánh dấu bước ngoặt mới trong mối quan hệ giữa “thầy giáo ngôi sao” Choi Chi Yeol (Jung Kyung Ho) và “bà chủ món phụ” Nam Haeng Seon (Jeon Do Yeon). Kết thúc tập 10, Nam Hae E (Roh Yoon Seo) tiết lộ trên livestream bí mật mà cô đã giấu kín bấy lâu, rằng mẹ cô không phải là mẹ ruột mà thật ra là dì, chưa kết hôn và còn độc thân.

Nam Hae E xứng danh “vị cứu tinh” của năm, chỉ một lời đã hóa giải mọi rắc rối. Nam Haeng Seon không còn mang tiếng là cố tình quyến rũ thầy giáo cho con được học gia sư. Chỉ trong tích tắc, Choi Chi Yeol cũng từ “ngôi sao ngoại tình” thành “thầy giáo lãng mạn”. Quán bán món phụ đông khách trở lại, Choi Chi Yeol cũng lấy lại được niềm tin của phụ huynh và học sinh.

Không còn rào cản, Nam Haeng Seon và Choi Chi Yeol chính thức hẹn hò. Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, cặp đôi chính ngập trong ngọt ngào. Nam Haeng Seon và Choi Chi Yeol nay đọc tin nhắn chúc ngủ ngon cũng tưởng như đang đọc tiểu thuyết tình yêu bestseller; cùng nhau đi chợ cũng tưởng như đang đi du lịch… Cặp đôi chính còn đẩy nhanh tiến độ khiến khán giả phải ngả mũ, Nam Haeng Seon có một tối đã ngủ lại nhà Choi Chi Yeol.

Nhưng không phải ai cũng vui vẻ khi thấy cặp đôi chính “phát đường”. Trợ lý Ji (Shin Jae Ha) dần dần làm rơi chiếc mặt nạ thân thiện, lịch sự, chu đáo của mình. Trợ lý Ji có thái độ khó chịu trước sự xuất hiện của Nam Haeng Seon, ghét bỏ khi thấy Choi Chi Yeol vì cô mà bỏ uống cà phê, lén xóa tin nhắn cô gửi cho Choi Chi Yeol… Nam Haeng Seon nhận ra ác ý từ trợ lý Ji, nhưng khi thắc mắc với Choi Chi Yeol thì bị anh gạt đi, bênh vực người trợ lý tận tụy. Trợ lý Ji cũng là nguyên nhân khiến cặp đôi mới yêu giận nhau lần đầu tiên.

Theo những diễn biến mới nhất, trợ lý Ji đã lộ cốt “trà xanh”. Khi Choi Chi Yeol đề nghị trợ lý Ji hãy cười nhiều hơn khi gặp Nam Haeng Seon, anh ta như bật chế độ cười tự động. Nhưng khi không có Choi Chi Yeol, trợ lý Ji lập tức đổi thái độ. Khi cả ba cùng đi du thuyền, lợi dụng lúc Choi Chi Yeol vắng mặt, anh ta cố tình bẻ tay lái đột ngột, khiến Nam Haeng Seon té ngã. Nếu không phải là dân thể thao có phản xạ tốt, có lẽ Nam Haeng Seon đã mất thăng bằng ngã nhào xuống biển rồi.

Những tập trước đó, biên kịch Khóa Học Yêu Cấp Tốc đã giới thiệu nhân vật kẻ bắn bi sắt - phản diện giấu mặt của bộ phim. Hắn là kẻ đã dùng bi sắt tấn công nữ sinh đeo bám thầy Choi Chi Yeol, bắn vỡ cửa kính cửa hàng món phụ của Nam Haeng Seon, thậm chí là sát hại thầy giáo Jin I Sang hay đối đầu với Choi Chi Yeol…

Một số dữ kiện úp mở hướng nghi vấn về cậu bé Lee Hui Jae (Kim Tae Jung) bị mẹ nhốt trong nhà, thường lẻn ra ngoài với hành tung bí ẩn. Cuối tập 11, Hui Jae bị bắt; nhưng đến cuối tập 12, cậu bé đã tiết lộ rằng mình không phải thủ phạm, mà là nhân chứng.

Cũng trong tập 12, danh tính của kẻ bắn bi sắt đã lộ diện. Dù đã mặc áo trùm đầu, đội mũ che nửa mặt, khán giả cũng dễ dàng nhận ra kẻ đang nhắm bắn Nam Haeng Seon không ai khác chính là trợ lý Ji. Rất có khả năng, trợ lý Ji vốn là em trai của nữ sinh - học trò thân thiết của Choi Chi Yeol - người đã tự sát nhiều năm về trước. Hắn đã thay đổi ngoại hình, dùng tên giả, tiếp cận và giữ mối quan hệ thân thiết với Choi Chi Yeol trong nhiều năm.

Hắn là fan cuồng của Choi Chi Yeol, chỉ muốn giữ idol cho riêng mình; hay đang ấp ủ âm mưu muốn trả thù Choi Chi Yeol sau bi kịch của gia đình? Tập 13 và 14 Khóa Học Yêu Cấp Tốc sẽ cung cấp thêm những manh mối mới, lên sóng vào thứ Bảy 25/2 và Chủ nhật 26/2.