Khoảnh khắc chia tay trong "BTS: Yet to Come in Cinemas" khiến người hâm mộ nghẹn ngào

HHT - "BTS: Yet to Come in Cinemas" đã đưa người hâm mộ đi qua và cảm nhận từng cung bậc cảm xúc. Đó là những khoảnh khắc BTS và ARMY cùng cháy hết mình cho đến khoảnh khắc xúc động không kiềm được nước mắt.

BTS: Yet to Come in Cinemas là một dự án K-Pop được mong đợi nhất đầu năm 2023, nơi đánh dấu những cột mốc đáng nhớ đối với BTS và ARMY (fandom BTS). BTS: Yet to Come in Cinemas hiện đã chính thức được công chiếu tại các rạp trên toàn thế giới và thu hút được một lượng lớn khán giả.

Xem mỗi khoảnh khắc của BTS trong concert, nhiều người hâm mộ không kiềm được sự xúc động khi nhận ra tại thời điểm thực hiện concert Yet to Come in Busan, chỉ có 7 thành viên là những người biết đây sẽ là concert cuối cùng của BTS với đầy đủ thành viên, chí ít là trong 3 năm tới.

Đây cũng là một trong những cơ hội hiếm hoi để ARMY được nhìn thấy cả 7 thành viên BTS đứng chung một sân khấu trong vài năm tới. Vì các thành viên sẽ luân phiên thực hiện nghĩa vụ quân sự, và anh cả Jin đã chính thức nhập ngũ vào tháng 12 vừa qua.

BTS: Yet to Come in Cinemas như một lời cảm ơn, lời tạm biệt và lời hẹn gặp lại vào năm 2025 như BTS đã hứa. Ngoài ra, BTS: Yet to Come in Cinemas không phải là phim tài liệu ghi lại hành trình chuẩn bị, hậu trường của concert. Dự án lần này là một buổi hòa nhạc thật 100%, được ghi hình công phu, biên tập kỹ càng về mặt âm thanh và hình ảnh. Tất cả vì mục đích mang đến cho người hâm mộ trải nghiệm tuyệt vời khó quên.

Có không ít người hâm mộ dù đã từng đến trực tiếp Busan hoặc xem concert Busan thông qua hình thức phát trực tuyến, tuy nhiên vẫn tiếp tục đến rạp để tận hưởng thêm một lần nữa. Mỗi lần xem, các ARMY lại có một trải nghiệm khác nhau về buổi hòa nhạc ý nghĩa này.

Người hâm mộ trên toàn thế giới đã có những khoảnh khắc như thể được hòa mình vào chính đêm nhạc tại Busan, nhìn thấy thần tượng sắc nét ở cự ly gần và đặc biệt là những thước phim vô cùng xúc động ở phân đoạn cuối. Xuyên suốt thời lượng hơn 100 phút công chiếu, BTS: Yet to Come in Cinemas đã gửi đến khán giả hàng loạt bản hit đình đám như Spring day, Fire, Dope, Butter, Dynamite, Run BTS... đồng thời là những lời trải lòng chân thành của 7 thành viên về những cảm nhận khi nhận ra hành trình 10 năm cùng nhau, về những dự định trong tương lai, về những cảm xúc thật khó để nói thành lời.

Do đó, nhiều ARMY sau khi xem xong liền nhắc nhở những ARMY chưa xem hãy mang theo khăn giấy. Nhiều người hâm mộ đã bật mí một chút về trải nghiệm cũng như những điều thú vị của buổi concert đặc biệt này.

Tại thị trường Việt Nam, V-ARMY cũng không chịu thua trước độ nhiệt huyết của ARMY toàn cầu, khi BTS: Yet to Come in Cinemas đã trở thành nội dung K-Pop chiếu rạp có lượt đặt trước cao nhất Việt Nam.

ARMY Việt Nam không giấu được niềm vui mừng sau khi xem BTS: Yet to Come in Cinemas (trích từ trang CGV Cinemas VietNam):

- Không rủ được ai đi, nên đi một mình, nghĩ đi một mình chắc chán. Nhưng không, xung quanh mình toàn ARMY hướng ngoại quẩy bung nóc luôn. Đã vậy còn được tặng 1 đống gift mang về nữa. Chắc đi xem lại lần nữa quá.

- Mới đi xem về luôn. Từ vui cho tới cảm động tới nỗi bật khóc. Các chàng trai ấy cháy hết mình, mình cũng hò hét nhiệt tình. Bỏng ngô với nước mua rồi chẳng buồn ăn, tại bận chú tâm vào 7 anh đẹp trai rồi. Được cái lúc vào rồi ra khỏi rạp cũng thấy nhân viên bật nhạc BTS. 10 điểm ạ.

- Lúc chưa xem thì háo hức, xem xong rồi lại muốn xem tiếp không muốn về.

- Khuyên mọi người nên đi. Đáng thanh xuân luôn, từ bùng cháy tới êm dịu xong khét lẹt cuối cùng là muốn khóc tới nơi.