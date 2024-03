Không chỉ mặc đồ kín bưng, Ngọc Trinh giờ kém chăm chút ngoại hình như xưa

HHT - Xem bộ ảnh mới nhất của Ngọc Trinh, ai cũng thấy cô đã thay đổi rất nhiều. Sau biến cố lớn nhất cuộc đời, Ngọc Trinh tâm sự cô đã trưởng thành và khác biệt.

Sau khi được hưởng án treo và trở về với cuộc sống bình thường, Ngọc Trinh vẫn khá dè dặt với các hoạt động showbiz. Cô mới chỉ bắt đầu chụp một vài bộ ảnh để làm quen lại với ống kính, thậm chí còn không thể chụp nhiều chụp lâu như trước kia vì cho biết bản thân dễ bị mệt.

Mới đây, Ngọc Trinh khoe bộ ảnh mới khiến nhiều người ngạc nhiên vì cô thay đổi quá nhiều. Ngọc Trinh mặc đồ kín đáo với một bộ váy đen dài tay và cao cổ, đi kèm quần tất đen. Một Ngọc Trinh thường diện đồ thiếu vải nay chuyển sang Ngọc Trinh kín như bưng là điều mà trước đây ít ai nghĩ tới.

Thêm vào đó, bộ móng sơn đỏ của cô đã lộ chân móng khá rõ do móng tay dài ra mà chưa được sơn lại. Trước kia, Ngọc Trinh chăm sóc ngoại hình rất kỹ, móng tay không chỉ cắt tỉa cẩn thận mà còn đính đá hay đắp móng giả cầu kỳ, không có chuyện móng đã mọc dài đáng kể vẫn chưa chỉnh sửa như thế này.

Sau biến cố lớn nhất cuộc đời, Ngọc Trinh tâm sự cô đã trưởng thành và khác biệt nhiều. Bên cạnh chuyện ăn mặc đơn giản hơn, cô còn dành phần lớn thời gian để ở bên gia đình bạn bè hoặc đi làm từ thiện. Trên trang cá nhân, Ngọc Trinh còn đăng câu chuyện ẩn ý về hai cô gái.

Cô gái thứ nhất luôn cố gắng nỗ lực để ngày hôm nay hoàn thiện hơn ngày hôm qua, chưa bao giờ dừng lại và cũng không dựa dẫm vào người khác. Còn cô gái thứ hai chỉ muốn chờ đợi vận may, hy vọng ai đó sẽ mang hạnh phúc đến cho mình. Dần dần, cô thứ nhất ngày càng trưởng thành bản lĩnh, thấy đầy đủ với những gì mình đang có. Cô thứ hai vẫn đứng nguyên một chỗ, nhìn đâu cũng thấy tiêu cực vì người khác cứ rời bỏ mình mà đi. Ngọc Trinh giải thích rằng cô gái thứ hai là hiện tại, cô thứ nhất là tương lai của chính chúng ta. Và cuộc đời mỗi người như thế nào đều do họ lựa chọn chứ không thể chờ vận may từ trên trời rơi xuống.