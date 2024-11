Không khí lạnh mạnh khiến Trung Quốc ra cảnh báo, tuyết đã rơi dày ở Tân Cương

HHT - Đợt không khí lạnh được coi là mạnh nhất từ đầu mùa Thu - Đông năm nay đã ảnh hưởng đến nhiều vùng tại Trung Quốc, khiến cơ quan khí tượng nước này đã ra cảnh báo về gió mạnh, nhiệt độ giảm sâu. Đây cũng chính là đợt không khí lạnh sắp ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta.

Cơ quan khí tượng Trung Quốc đã ra cảnh báo màu xanh vào ngày thứ Bảy, 23/11, về không khí lạnh và gió lớn, với nhiệt độ giảm mạnh trong những ngày tới, theo trang Xinhua.

Cụ thể, từ giờ đến 28/11, nhiệt độ ở gần như toàn Trung Quốc sẽ giảm 6 - 10oC, theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia (NMC) của nước này. Thậm chí, một số nơi ở phía Bắc Trung Quốc sẽ có nhiệt độ giảm 12 - 14oC, có nơi giảm hẳn 16oC.

Mặc dù màu xanh mới là mức đầu tiên trong hệ thống cảnh báo thời tiết gồm 4 mức của Trung Quốc (xanh, vàng, cam, đỏ), nhưng đây vẫn là cảnh báo thời tiết cực đoan. Theo NMC thì một số nơi sẽ vừa có mưa vừa có tuyết, làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của người dân. Sau khi mưa và tuyết ngừng rơi thì vẫn có gió mạnh và trời rất rét, nhiệt độ Bắc Kinh có thể xuống 0oC hoặc thấp hơn.

Không khí lạnh khiến nhiệt độ ở Tân Cương giảm sâu dưới 0oC và vào sáng 23/11, ở thành phố Urumqi (Tân Cương, Trung Quốc) đã có tuyết rơi nhiều nhất kể từ đầu mùa Đông năm nay, trong buổi sáng mà tuyết đã dày đến 11 cm.

Đây là video:

Đợt không khí lạnh này sẽ tiếp tục di chuyển xuống phía Nam và dự báo sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta từ thứ Hai tới, 25/11, khiến trời chuyển lạnh, nhiều nơi chuyển rét. Thậm chí vùng núi có thể rét đậm, rét hại, nhiệt độ thấp nhất có khả năng xuống 10oC hoặc thấp hơn, người dân lưu ý giữ ấm, có các phương thức bảo vệ cây trồng, vật nuôi.