Không khí lạnh ở miền Bắc kéo dài mấy ngày, khi nào nhiệt độ Hà Nội thấp nhất?

HHT - Đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa Thu năm nay đã về miền Bắc nước ta, khiến thời tiết thay đổi rõ rệt. Không khí lạnh sẽ duy trì đến bao giờ, và nhiệt độ ở Thủ đô Hà Nội sẽ xuống thấp nhất là bao nhiêu độ C, ở thời điểm nào?

Một đợt không khí lạnh đầu mùa đã về đến Đông Bắc Bộ vào ngày 22/9, làm thay đổi hẳn thời tiết ở đây. Nhiệt độ ở nhiều tỉnh thành tại miền Bắc đã giảm mạnh, chẳng hạn ở Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cao nhất vào buổi trưa giảm gần 10oC so với cùng thời điểm của một ngày trước đó (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời).

Từ hôm nay 23/9, miền Bắc gần như hết mưa và ở nhiều nơi, trời bắt đầu nắng dần lên. Do vẫn có gió mùa Đông Bắc và độ ẩm giảm nên trời khô ráo.

Trưa và đầu giờ chiều thứ Hai, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội chỉ ở mức 29 - 30oC (nhiệt độ cảm nhận), trời mát. Nhiệt độ ở các tỉnh thành lân cận cũng tương tự hoặc thấp hơn.

Trong những ngày tiếp theo, nhiệt độ ban ngày ở miền Bắc sẽ tăng 1 - 2oC, trời mát và có lúc hanh khô. Điều đáng chú ý là mặc dù ban ngày trời nắng nên nhiệt độ tăng nhưng nhiệt độ thấp nhất vào sáng sớm lại khá thấp. Đây là kiểu thời tiết thường thấy trong mùa Thu ở miền Bắc nước ta.

Tại Hà Nội, nhiệt độ sẽ xuống thấp nhất vào sáng thứ Ba và thứ Tư, lúc 6h sáng chỉ khoảng 22 - 23oC. Các tỉnh thành khác có nhiệt độ tương tự hoặc chênh lệch ít ở cùng thời điểm: Hải Phòng 24oC, Quảng Ninh 25oC, Nam Định 23oC, Thái Nguyên 21oC… Nhiệt độ ở Cao Bằng, Lạng Sơn còn thấp hơn, có nơi dưới 20oC. Vì vậy, người dân đi làm, đi học sớm nên có áo khoác để tránh bị lạnh ở thời điểm mới thay đổi thời tiết này.

Đợt không khí lạnh này ở miền Bắc được dự báo sẽ kéo dài đến hết thứ Tư, 25/9. Sau đó, nhiệt độ tăng dần nhưng không tăng mạnh.