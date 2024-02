Không khí lạnh sắp tràn về khiến miền Bắc giảm gần 10 độ C, khu vực nào sẽ có mưa?

HHT - Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 11-13 độ, vùng núi từ 8-10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ; khu vực Bắc Trung Bộ từ 15-17 độ.

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng thuỷ văn Trung ương, khoảng tối và đêm nay 7/2 (Tức 28 Tết Âm lịch), không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, phía Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Trong 2 ngày 8-9/2 (tức 29-30 Tết) Bắc Bộ sẽ chuyển mưa rét, phía Đông Bắc Bộ rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C, vùng núi 8-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C.

Trước khi không khí lạnh đổ bộ, ngày 7/2, phía Tây Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế vẫn có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Phía Đông Bắc Bộ, đêm và sáng có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù; từ chiều tối và đêm 7/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét; đêm 7/2 trời chuyển rét, từ 8/2 trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại.

Cũng khu vực này, từ đêm 8-9/2, có mưa, mưa nhỏ rải rác; trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại. Từ 10-13/2 trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Từ 14/2, đêm và sáng trời rét.

Cơ quan khí tượng nhận định, rét đậm ở phía Đông Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng 9/2.

Tại khu vực Hà Nội, ngày 7/2, nhiệt độ vẫn ở mức 21-24 độ C. Khi không khí lạnh tràn về, mức nhiệt khu vực này giảm mạnh, cao nhất còn 17 độ, thấp nhất 15 độ. Ngày 9/2, nền nhiệt tiếp tục duy trì. Nhưng từ 10/2 (tức mùng 1 Tết), trời hửng nắng và tăng nhiệt trở lại.

Đối với khu vực phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ đêm 8-9/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác. Từ đêm 8-12/2 trời rét, có nơi rét đậm; từ 13/2, đêm và sáng trời rét.

Khu vực từ Quảng Bình đến Bình Định, từ khoảng đêm 8-12/2 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có mưa to.

Các khu vực khác, đêm không mưa, ngày nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng.