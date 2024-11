Không khí lạnh sắp về đến miền Bắc, Hà Nội sẽ có những ngày vừa mưa vừa rét

HHT - Đợt không khí lạnh đã dự báo sắp ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta, khiến nhiệt độ giảm dần. Ở Thủ đô Hà Nội sẽ có ngày vừa mưa vừa rét. Đây có thể được coi là đợt rét đầu tiên của mùa Đông năm nay (trước đó là những đợt không khí lạnh nhẹ).

Miền Bắc nước ta đang có tiết trời ấm, khô ráo, ban ngày có lúc khá nóng nếu đi dưới trời nắng. Trưa và chiều ngày đầu tháng, 1/11, nhiệt độ cao nhất ở Hà Nội là khoảng 32 - 33oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời). Các tỉnh thành lân cận có nhiệt độ tương tự hoặc chênh lệch ít.

Nhưng một đợt không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam sắp ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta, khiến nhiệt độ toàn miền giảm dần.

Dự báo đợt không khí lạnh này sẽ về đến khu vực Lạng Sơn, Cao Bằng, Bắc Kạn ngay trong chiều đến tối nay, rồi rạng sáng mai, 2/11, sẽ mở rộng ra toàn khu vực Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ.

Nhiệt độ sẽ không giảm gắt ngay lập tức mà trong cuối tuần này, miền Bắc mới giảm khoảng 2 - 3oC (so sánh nhiệt độ ở những thời điểm tương ứng trong ngày). Ban ngày nhìn chung trời mát, còn đêm và sáng sớm ở đồng bằng Bắc Bộ se lạnh, ở vùng núi trời có thể rét (nhiệt độ chỉ khoảng 15 - 16oC).

Đến khi có không khí lạnh tăng cường vào khoảng thứ Hai tới, 4/11, nhiệt độ ở đồng bằng Bắc Bộ và Đông Bắc Bộ mới giảm mạnh hơn. Khi đó, nhiệt độ cảm nhận ở Hà Nội lúc cao nhất vào buổi trưa cũng chỉ khoảng 22 - 23oC, đêm và sáng sớm lạnh 17 - 18oC.

Đáng chú ý là theo phần lớn các mô hình dự báo hiện tại, một số tỉnh thành ở Đông Bắc Bộ và đồng bằng Bắc Bộ còn có thể mưa vào khoảng 4 - 5/11 (thứ Hai và thứ Ba tuần tới).

Mưa kèm không khí lạnh khiến nhiệt độ giảm tiếp, gây cảm giác rét hơn. Vào sáng sớm của 2 ngày này, Hà Nội có thể vừa mưa vừa rét, nhiệt độ 17 - 18oC. Vì vậy, người dân đi học, đi làm sớm nên mặc ấm và mang đồ che mưa, tránh bị lạnh và ướt sẽ dễ mắc cảm, viêm họng.