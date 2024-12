Không khí lạnh tăng cường khiến Hà Nội rét đậm, hôm nào nhiệt độ thấp nhất?

HHT - Miền Bắc sẽ bắt đầu chuỗi ngày giảm nhiệt sâu do có không khí lạnh tăng cường. Vùng núi có rét đậm, rét hại; Thủ đô Hà Nội cũng chuyển rét đậm.

Các tỉnh thành miền Bắc đang chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tương đối mạnh. Sáng sớm nay, 13/12, nhiệt độ Hà Nội là 14oC (nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời, là giảm so với cùng thời điểm hôm qua). Trưa và chiều nay, nhiệt độ ở mức 15oC. Các tỉnh thành lân cận tương tự hoặc chênh lệch ít. Nhưng đây chưa phải là những mức nhiệt độ thấp nhất của đợt rét này.

Từ đêm nay, 13/12, ở miền Bắc tiếp tục có không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ giảm sâu, Hà Nội chuyển rét đậm.

Ngày mai, nhiệt độ ban ngày ở miền Bắc giảm 1 - 2oC nữa trước khi tăng một chút do có nắng từ khoảng ngày 16/12. Tuy nhiên, cũng từ ngày mai, nhiệt độ cảm nhận vào buổi sáng sớm và tối muộn có xu hướng giảm dần.

Theo các dự báo hiện tại, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội có thể xuống mức 10 - 11oC (có mô hình dự báo là sẽ xuống 9oC) vào buổi sáng sớm các ngày 15 - 17/12. Nếu tính theo nhiệt độ trung bình cả ngày thì ở Hà Nội có thể là rét đậm, nhưng mức nhiệt độ 10 - 11oC là rét hại nên người dân ra ngoài vào buổi sáng sớm và tối muộn nên có trang phục thật ấm, giữ ấm cổ, đầu và đường hô hấp.

Ở cùng những thời điểm trên, tại miền núi có rét hại, nhiệt độ phổ biến là 7 - 10oC, ở vùng núi cao có thể xuống dưới 5oC.

Không khí lạnh tăng cường lần này có thể “dọn đường” cho một đợt không khí lạnh nữa, dự báo ảnh hưởng đến miền Bắc từ khoảng 19 - 20/12, khiến dịp Noel cũng sẽ rất rét.