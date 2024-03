Không khí lạnh về khiến miền Bắc giảm gần 10 độ C, Hà Nội vừa mưa vừa rét

HHT - Tình trạng thời tiết nồm ẩm ở miền Bắc nước ta sắp kết thúc khi một đợt không khí lạnh tràn về. Ngay sau ngày đầu tuần, nhiều tỉnh thành ở miền Bắc, bao gồm Thủ đô Hà Nội, sẽ vừa mưa vừa rét. Nhiệt độ ở Hà Nội sẽ xuống đến mức bao nhiêu độ C và khi nào có mưa?

Ngày thứ Hai, 18/3, gần như cả miền Bắc vẫn chịu tình trạng thời tiết nồm ẩm, nhiệt độ tương đối cao gây cảm giác bí bức. Đợt nồm ẩm này đã kéo khá dài, nhưng sẽ kết thúc vào ngày thứ Ba, 19/3.

Một đợt không khí lạnh từ phía Bắc đang di chuyển dần xuống phía Nam, sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ nước ta từ sáng sớm ngày 19/3, sau đó mở rộng ảnh hưởng ra toàn miền. Hầu hết các tỉnh thành miền Bắc có gió Đông Bắc cấp 2 - 3 (5 - 19 km/h, thay đổi trong ngày).

Tại Thủ đô Hà Nội, nhiệt độ giảm mạnh gần 10oC. Chiều thứ Hai, nhiệt độ Hà Nội là khoảng 30oC (nhiệt độ thực ngoài trời), nhưng cùng giờ vào chiều thứ Ba thì xuống mức 21oC. Đáng chú ý là đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa. Theo dự báo hiện tại, Hà Nội sẽ có mưa vừa đến mưa to vào sáng thứ Ba, trong ngày có mưa rải rác, tạo cảm giác giá rét hơn. Vì vậy, người dân ra ngoài nên mặc ấm, mang theo ô, áo mưa vì sự thay đổi thời tiết đột ngột rất dễ gây ho, cảm.

Các tỉnh thành lân cận có kiểu thời tiết tương tự như Hà Nội vào ngày thứ Ba. Hải Phòng, Hòa Bình, Nam Định… đều có mưa vừa đến mưa to vào buổi sáng, mưa rải rác trong ngày, nhiệt độ cao hơn Hà Nội khoảng 1 - 2oC.

Ở các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ như Lạng Sơn, Cao Bằng…, nhiệt độ xuống thấp hơn Hà Nội. Chiều thứ Ba, nhiệt độ cao nhất trong ngày ở những địa phương này xuống mức 15 - 17oC, tức là cũng giảm gần 10oC so với ngày thứ Hai, trời có thể rét đậm.