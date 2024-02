Không khí lạnh về nhanh hơn dự báo gây rét sớm, khi nào miền Bắc tăng dần nhiệt độ?

HHT - Đợt không khí lạnh đã ảnh hưởng đến miền Bắc và Bắc Trung Bộ sớm hơn dự báo khiến trời chuyển rét trong khi người dân đang chuẩn bị đón Tết Giáp Thìn. Vậy đến hôm nào thì nhiệt độ toàn miền Bắc bắt đầu tăng dần?

Khối không khí lạnh ở phía Bắc đã di chuyển nhanh hơn dự báo và bắt đầu ảnh hưởng đến miền Bắc nước ta từ 28 Tết (7/2) khiến trời khô ráo hơn, nhiệt độ giảm dần. Đến sáng nay, 29 Tết (8/2), không khí lạnh ảnh hưởng đến cả miền Bắc và Bắc Trung Bộ, nhiều nơi trời rét đậm. Lúc 7h sáng, nhiệt độ thực ngoài trời ở Hà Nội là 12oC, các tỉnh thành lân cận cũng tương tự hoặc chênh 1 - 2oC, còn các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ thì rét hơn (Lạng Sơn là 6oC, Cao Bằng 9oC…).

Vì đây là đợt không khí lạnh khô nên trời rét nhưng không gây cảm giác giá buốt sâu như đợt rét kèm độ ẩm cao và mưa hồi tháng 1.

Do không khí lạnh vẫn đang tiếp tục tràn về nên nhiệt độ ở phần lớn các tỉnh thành miền Bắc sẽ giảm tiếp khoảng 1oC vào sáng mai (sáng 30 Tết, tức 8/2). Dự báo vào 6 - 7h sáng mai, nhiệt độ Hà Nội sẽ là 11oC, các tỉnh thành lân cận cũng tương tự hoặc chênh 1 - 2oC, trời rét đậm. Tuy nhiên, ngay trong chiều mai, nhiệt độ đã tăng lên 15 - 17oC (tại Hà Nội) nên sẽ không đến mức rét hại. Các tỉnh thành Đông Bắc Bắc Bộ cũng tăng 2 - 3oC.

Ngày mùng 1 Tết, nhiệt độ toàn miền Bắc tiếp tục tăng 2 - 3oC, nhiệt độ buổi trưa và chiều ở Hà Nội có thể lên đến 20oC. Xu hướng tăng nhiệt dần này vẫn diễn ra trong ngày mùng 2 Tết, trời ấm áp hơn nhiều. Sau đó, từ tối mùng 2 Tết, trời bắt đầu chuyển gió Nam - Đông Nam thay vì gió Đông Bắc và miền Bắc có thể sắp bước vào một đợt nóng ẩm mới.