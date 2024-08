Khung thời gian năm học 2024 - 2025 tại TP.HCM: Nghỉ Tết ít hơn năm ngoái

UBND TP.HCM mới đây vừa ban hành kế hoạch thời gian cho năm học 2024 - 2025. Theo đó, bậc mầm non không tựu trường, đồng loạt khai giảng vào ngày 5/9/2024. Học sinh các cấp học đồng loạt tựu trường vào ngày 26/8/2024, riêng học sinh lớp 1 tựu trường sớm hơn một tuần, tức vào ngày 19/8/2024.

Các trường đồng loạt khai giảng năm học mới vào ngày 5/9/2024, đảm bảo 18 tuần thực học ở học kỳ 1 và 17 tuần thực học ở học kỳ 2.

Ngày kết thúc năm học của học sinh trước ngày 31/5/2025.

Trong đó, các trường Tiểu học, THCS xét hoàn thành chương trình Tiểu học, tốt nghiệp THCS trước ngày 30/6/2025.

Các địa phương hoàn thành tuyển sinh lớp 1, 6 và 10 năm học 2025-2026 trước ngày 31/7/2025.

Đối với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2025, học sinh TP.HCM được nghỉ từ ngày 25/1/2025 (26 tháng Chạp Âm lịch) đến hết ngày 2/2/2025 (mùng 5 tháng Giêng Âm lịch). Như vậy, năm học này, học sinh TP.HCM được nghỉ Tết Âm lịch 9 ngày, ít hơn so với năm ngoái.

Năm học 2024 - 2025, TP.HCM dự kiến có hơn 1,7 trẻ mầm non và học sinh phổ thông, tăng 24.000 em so với năm học trước. Tăng mạnh nhất là bậc THPT với gần 17.000 học sinh, bậc THCS và mầm non tăng khoảng 6.000-7.000. Riêng bậc Tiểu học giảm hơn 6.000 học sinh.