Kim Soo Hyun chìm bao nhiêu, một sao nam từng đóng chung với Kim Sae Ron lại nổi bấy nhiêu

HHT - Thật không ngờ bê bối của Kim Soo Hyun lại khiến một sao nam đã ở ẩn nhiều năm được nhắc tên trở lại, theo chiều hướng đối lập với Kim Soo Hyun.

Cho dù Kim Soo Hyun thông qua công ty quản lý đã phủ nhận những gì mà kênh YouTube Viện Garo Sero đưa ra thì hình ảnh của ngôi sao quyền lực trong showbiz Hàn vẫn bị tổn hại nặng nề. Kim Soo Hyun khó có thể chối cãi trước những bằng chứng cho thấy anh và Kim Sae Ron đã có thời gian hẹn hò, cũng như việc đối xử lạnh lùng khi cô gặp phải biến cố lớn và rơi vào suy sụp.

Rất nhiều người hâm mộ Kim Soo Hyun bắt đầu rời bỏ anh, đã có những nhãn hàng gỡ ảnh quảng cáo hoặc tạm dừng làm việc với nam diễn viên, không ít bài đăng trên mạng xã hội yêu cầu Kim Soo Hyun rút lui khỏi làng giải trí. Nhưng trong khi Kim Soo Hyun đang bị tẩy chay dữ dội, một sao nam khác ở ẩn đã lâu bỗng được mọi người gọi tên.

Đó chính là Won Bin, người từng đóng với Kim Sae Ron trong phim The Man From Nowhere khi cô mới 10 tuổi. Đây được xem là bộ phim giúp Kim Sae Ron trở thành sao nhí đình đám, cũng là tác phẩm thành công nhất trong sự nghiệp của cô.

Nhiều năm qua, Won Bin gần như ở ẩn, không đóng phim cũng không xuất hiện ở các sự kiện showbiz nào. Nhưng khi Kim Sae Ron qua đời, anh đã lặng lẽ đến viếng cô. Việc Won Bin vốn xa lánh đám đông vẫn tới nói lời tiễn biệt bạn diễn từng đóng chung phim từ 15 năm trước khiến khán giả vô cùng xúc động.

Và khi netizen đang phẫn nộ vì Kim Soo Hyun tuyệt tình đòi lại 700 triệu won (hơn 12 tỷ đồng) dù Kim Sae Ron đã năn nỉ van xin hãy cho cô thêm thời gian, đã có một bình luận tiết lộ rằng chính Won Bin cố gắng trả khoản nợ này hộ bạn diễn. Tuy đây mới chỉ là thông tin chưa xác thực, gia đình Kim Sae Ron cũng không thấy nhắc đến Won Bin nhưng netizen vẫn khen ngợi hành động đẹp của ngôi sao đình đám.

Trước đây, Kim Sae Ron từng khoe rằng sau khi đóng chung phim, “chú Won Bin” đã mua tặng mình một chiếc máy tính xách tay làm quà sinh nhật. Nhìn lại các sự kiện ra mắt phim The Man From Nowhere, Won Bin từng chăm sóc Kim Sae Ron rất chu đáo, từ đó mà mọi người càng hết lời khen Won Bin đúng là một quý ông tốt bụng, kín tiếng.