Harry Potter bản truyền hình bị mắng “thất hứa” khi không thể làm được điều này

HHTO - Giám đốc điều hành của Max (HBO) cho biết rằng “Harry Potter” bản truyền hình không thể phát sóng một mùa phim mỗi năm. Netizen bày tỏ sự thất vọng và bực bội: “Cái đồ làm biếng và thất hứa này!”

Mới đây, Casey Bloys - CEO kiêm giám đốc điều hành của Max (HBO) - đã chia sẻ cảm nhận của mình về Harry Potter bản truyền hình khi chứng kiến quá trình sản xuất của loạt phim này. Ông nói: “Tôi đã xem tác phẩm và tôi rất hào hứng. Tôi không thể nói quá nhiều về nó ngoài việc nói rằng tôi rất hài lòng với những gì mình đang thấy”.

Hình ảnh chính thức đầu tiên từ Harry Potter bản truyền hình.

Đề cập đến những khó khăn trong quá trình sản xuất của Harry Potter bản series, giám đốc điều hành của Max nhắc đến nhiều tranh luận gay gắt xung quanh bộ phim. Trong đó có lập trường chống người chuyển giới của tác giả bộ truyện gốc Harry Potter - J.K. Rowling, nam diễn viên John Lithgow - người đóng vai Albus Dumbledore - có lập trường trái ngược với tác giả, và nam diễn viên Paapa Essiedu - thủ vai Severus Snape - phải đối mặt với những lời đe dọa vì màu da của anh không giống với nhân vật được miêu tả trong sách.

Casey Bloys nói rằng đó là tin tốt và cũng là tin xấu, “điều đó là thực tế”, không chỉ với Harry Potter mà với bất kỳ một tác phẩm chuyển thể nào sở hữu rất nhiều fan hâm mộ cuồng nhiệt, “những lượng fan khổng lồ”. Bởi bất kỳ fan nào cũng có những ý kiến rất cụ thể về tác phẩm mà mình yêu thích, cũng như có thể bảo vệ mãnh liệt quan điểm của mình.

John Lithgow trong tạo hình cụ Dumbledore, trong một cảnh quay của Harry Potter bản truyền hình. (Ảnh: Click News)

Paapa Essiedu (trái) và cố diễn viên Alan Rickman (phải) - người đóng vai Snape trong bản phim Harry Potter cũ.

Harry Potter bản truyền hình sẽ khai thác bảy tập truyện của tác giả J.K. Rowling một cách chi tiết và đầy đủ hơn tám phần phim điện ảnh trước đây (tập truyện thứ bảy được làm thành hai phần phim). Theo một số thông tin trước đó, mỗi tập truyện được thực hiện một mùa phim, thời gian phát sóng có thể kéo dài trong khoảng một thập kỷ.

Casey Bloys cho biết trái ngược với mong muốn của đông đảo fan, Harry Potter bản truyền hình không thể có một mùa phim mỗi năm. “Đối với một số bộ phim lớn như Harry Potter, những phim xây dựng thế giới đồ sộ, sẽ rất tuyệt nếu có thể phát sóng mỗi năm một mùa. Nhưng từ góc độ sản xuất, điều đó là không thể”.

Harry Potter và bác Hagrid của bản phim truyền hình. (Ảnh: Click News)

Ron Weasley và em gái Ginny Weasley của bản truyền hình. (Ảnh: Click News)

Casey Bloys nói thêm rằng với những bộ phim không cần có những con rồng, thây ma hay những thứ tương tự thì sẽ dễ hơn trong việc trở lại màn ảnh hàng năm. Có thể hiểu rằng với những bộ phim thuộc thể loại kỳ ảo (fantasy) như Harry Potter, việc xây dựng thế giới pháp thuật với bùa chú, các sinh vật huyền bí… sẽ cần nhiều công sức và thời gian thực hiện hơn, nên không thể kịp hoàn thành để chiếu mỗi năm một mùa.

Harry Potter bản truyền hình đang trong quá trình sản xuất mùa đầu tiên. Dàn diễn viên chính của phim đã được công bố với Dominic McLaughlin vai Harry Potter, Alastair Stout vai Ron Weasley, Arabella Stanton vai Hermione Granger, Lox Pratt vai Draco Malfoy… Mùa đầu tiên dự kiến phát sóng trong năm 2027.

Dominic McLaughlin trong tạo hình Harry Potter của bản phim truyền hình.

Dominic trên phim trường.

Một số bình luận của netizen:

“Ủa, tui nhớ ban đầu họ nói mỗi năm chiếu một mùa mà? Cái đồ thất hứa này!”

“Sao lại không thể nhỉ? Trước đây chúng ta từng có những series đình đám như Stargate, mỗi năm sản xuất 22 tập, mỗi tập lấy bối cảnh ở một hành tinh hoàn toàn khác nhau.”

“Không thể tin được HBO mà. Họ có nhớ là chính họ đã phát hành 7 mùa đầu tiên của Game of Thrones hàng năm không? Mỗi mùa phim phát hành vào mỗi năm đó. Sao lại không thể làm điều tương tự với Harry Potter? Cả hai đều có sẵn nguồn tư liệu và chỉ cần chuyển thể thôi còn gì.”

“Nhưng không sản xuất lẹ lẹ là thành Stranger Things đó. Những người 30 tuổi phải vào vai những đứa trẻ con.”

“Tôi rất mong chờ được thấy Harry 29 tuổi giả vờ làm thiếu niên trong trận chiến Hogwarts. Cách đó đã thành công rực rỡ trong Stranger Things ahihi.”

“Trước đây chúng ta có 22 tập phim mỗi mùa đúng hạn, giờ thì chỉ có khoảng 8 tập cho 3 năm chờ đợi. Đúng là đồ làm biếng!”

“Chắc họ lo xa, có khi mùa 1 chiếu xong là phim dẹp luôn.”

“Tôi thích những bộ phim chất lượng cao, nên tôi sẵn lòng chờ đợi lâu hơn.”

“Khoảng thời gian gián đoạn ngắn thì không sao, nhưng tôi thực sự hy vọng nó sẽ không biến thành những gián đoạn dài và trì hoãn kiểu 3 năm cho một mùa phim. Đó sẽ là thảm họa.”

“Có bảy tập truyện, là sẽ có bảy mùa phim. Mùa đầu tiên sẽ phát sóng vào năm 2027, mà đó chỉ mới là dự kiến thôi. Nếu cứ 2 năm có một mùa phim mới thì loạt phim sẽ kết thúc vào năm 2041. Ôi, tự dưng thấy nản ngang…”

“Có thể còn phải phụ thuộc vào lịch trình của diễn viên nhí chăng? Đâu thể để tụi nhỏ quần quật suốt ở phim trường?”