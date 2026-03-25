Trục Ngọc: Trương Lăng Hách vô tình giúp Trần Triết Viễn, Vương Hạc Đệ thăng hạng

HHTO - Ngay cả trong mơ, Trương Lăng Hách chắc không thể ngờ rằng hình ảnh “tướng quân kem nền” của mình lại vô tình đẩy tên tuổi nhiều bạn diễn khác.

Chủ đề “tướng quân kem nền” của Trương Lăng Hách trong Trục Ngọc vẫn chưa hạ nhiệt khi cư dân mạng liên tục chế ảnh nhân vật Tạ Chinh mải đánh son hơn đánh trận. Từ đó mà mọi người lại tìm kiếm những nam diễn viên từng thành công khi vào vai tướng quân.

Và khán giả mới phát hiện phim Nhất Tiếu Tùy Ca của Trần Triết Viễn, Lý Thấm có nhiều cảnh chiến đấu rất chân thực, hấp dẫn. Kết quả là bộ phim chiếu xong từ tháng 10 năm ngoái bỗng dưng được netizen ùn ùn tìm xem lại, nên đang leo thẳng lên Top những phim được xem nhiều hiện nay.

Nhất Tiếu Tùy Ca có bối cảnh giả tưởng, khi hai nước Cẩm Tú và Túc Sa đang chiến tranh căng thẳng. Hoàng tử Tùy Ca của nước Túc Sa tưởng như sắp giành chiến thắng trước đối thủ thì bị trúng một mũi tên, bị trọng thương khiến cho quân đội Túc Sa thua cuộc. Người đã hạ gục Tùy Ca chính là nữ tướng Nhất Tiếu của nước Cẩm Tú. Nhưng chẳng ngờ sau chiến tích ấy, cô bị hãm hại đến mức bị mất trí nhớ và rơi vào tay kẻ thù.

Hoàng tử Tùy Ca nhận ra Nhất Tiếu là kẻ đã bắn mình trọng thương và muốn lợi dụng cô để điều tra một nghi án. Còn Nhất Tiếu cũng biết chỉ có Tùy Ca mới bảo toàn mạng sống được cho mình. Nhất Tiếu Tùy Ca có thành tích rất ổn khi phát sóng, Trần Triết Viễn ghi điểm với hình ảnh hoàng tử - tướng quân lạnh lùng, khôn khéo, dũng mãnh và thật không ngờ nửa năm sau khi phim hết, Trần Triết Viễn lại bừng sáng lần nữa với vai Tùy Ca.

Một nam diễn viên nữa không liên quan tới Trục Ngọc vẫn bị réo tên là Vương Hạc Đệ đang quay Tướng Môn Độc Hậu. Trùng hợp làm sao, đúng những ngày này thì Vương Hạc Đệ lại ghi hình cảnh chiến đấu, nên cộng đồng mạng càng chú ý nhiều hơn. Rất may là nam diễn viên xuất hiện với tạo hình không quá chau chuốt, không trang điểm quá rõ, lại nhảy lên lưng ngựa rất thuần thục nên được netizen khen ngợi.