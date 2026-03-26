Harry Potter bản truyền hình tung trailer siêu chất, đính kèm “quà” đỉnh nóc!

HHTO - Cuối cùng, sau bao ngày chờ đợi, trailer cùng loạt ảnh chính thức của “Harry Potter” phiên bản truyền hình đã được hé lộ. Thế giới phù thủy một lần nữa lại trở nên rộn ràng hơn bao giờ hết.

Mới đây, HBO Max đã tung ra trailer cùng loạt ảnh chính thức cho Harry Potter bản truyền hình. Các fan của Harry Potter đã háo hức từ hôm 25/3, khi HBO Max thông báo ngắn gọn: “Ngày mai”. Và đúng hẹn, trailer sống động cùng loạt ảnh sắc nét của Harry Potter bản series đã mang đến những cái nhìn đầu tiên vừa thân quen, vừa mới mẻ về thế giới phù thủy cùng các nhân vật yêu mến.

Đoạn trailer dài hơn hai phút của Harry Potter mùa đầu tiên đã cho thấy một phần cuộc sống của cậu bé Harry khi sống với dì dượng: Ngủ trong gầm cầu thang, bị bắt nạt khi ở trường, luôn bị nhắc nhở cậu là một cậu bé chẳng có gì đặc biệt… Nhưng một lá thư đã được gửi đến Harry Potter, và hé mở cánh cửa đưa cậu bé đến Hogwarts - một trong những ngôi trường đào tạo phù thủy xịn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, đoạn trailer cũng cho thấy một số phân cảnh đáng nhớ khác của cậu bé Harry Potter. Như khi Harry đi mua sắm cùng bác Hagrid trước khi nhập học, Harry đến sân ga Chín Ba Phần Tư và gặp Ron Weasley cùng Hermione Granger - những người sau này trở thành bạn thân nhất đời cậu, Harry vui sướng với cây chổi bay đầu tiên và bước vào sân Quidditch - môn thể thao của giới phù thủy…

Trường Hogwarts cũng hiện lên đầy ấn tượng trong trailer với Đại Sảnh Đường thênh thang, gặp gỡ Chiếc nón Phân loại huyền bí, ngó nghiêng một số lớp học thú vị ở trường… Một điều đáng chú ý là thông qua trailer, có thể thấy bầu không khí của Harry Potter mùa đầu tiên u tối hơn nhiều so với bản phim cũ ra mắt năm 2001.

Niềm háo hức của đông đảo các fan trên toàn thế giới thể hiện qua rất nhiều bình luận: “Tuyệt vời quá! Tôi hào hứng quá!”, “Đứa trẻ trong tôi đang gào thét, và người lớn trong tôi cũng hét theo!”, “Tôi sẽ không thừa nhận là tôi đã khóc đâu, ờ thì có khóc, một tí tẹo thôi”, “Ôi dzui quá xá là dzui!!!”...

Ngoài bối cảnh, dàn diễn viên mới cũng được giới thiệu trong trailer. Chiếm sóng lớn nhất chắc chắn là bộ ba phù thủy nhà Gryffindor Harry Potter (Dominic McLaughlin), Ron Weasley (Alastair Stout), Hermione Granger (Arabella Stanton). Đây là lần đầu tiên bộ ba xuất hiện cùng nhau trong tạo hình chính thức của phim, và mọi khoảnh khắc của bộ ba trong trailer đều nhanh chóng đánh cắp mọi trái tim.

Các bình luận viết: “Cậu bé được chọn vào vai Harry Potter trông rất giống với những bức vẽ nhân vật trong truyện, một lựa chọn xuất sắc”, “Tôi thích Emma Watson nhưng đây mới là Hermione trong tưởng tượng của tôi”, “Những khoảnh khắc giữa Ron và Harry trong trailer đã khiến tôi phải hét lên vì quá xá là dễ thương”, “Ron dễ thương đến nỗi tôi muốn bỏ vô túi mang đi”...

“Kẻ thù” của Harry Potter ở Hogwarts - Draco Malfoy (Lox Pratt) cũng lộ diện trong trailer. Cậu gây ấn tượng bởi vẻ kiêu ngạo, cùng sự “hộ tống” của đám-bạn-tay-sai. Các bình luận viết: “Draco bản nào trông cũng bảnh tỏn nhỉ”, “Ấn tượng đấy”, “Nhưng sao kiểu tóc của Draco trông hiện đại thế? Tôi tưởng bối cảnh của Harry Potter khá cũ?”...

Các nhân vật người lớn cũng xuất hiện trong trailer như thầy hiệu trưởng Albus Dumbledore (John Lithgow), giáo sư môn Biến Hình McGonagall (Janet McTeer), người giữ khóa Hagrid (Nick Frost), giáo sư môn Độc Dược Severus Snape (Paapa Essiedu)... Trong số đó, cụ Dumbledore là được khen ngợi hơn cả: “John Lithgow xuất sắc! Dumbledore tuyệt vời!”, “John Lithgow sở hữu một phong thái vừa uy nghiêm vừa dịu dàng, chính xác là những gì cụ Dumbledore cần”, “Một sự lựa chọn diễn viên tuyệt vời, kết hợp hoàn hảo giữa sự ấm áp và uy quyền thầm lặng mà vai diễn cần”...

Trước khi trailer và ảnh chính thức được tung ra, Paapa Essiedu là diễn viên gây tranh cãi nhất của Harry Potter bản truyền hình. Ngay từ lúc anh được công bố sẽ đảm nhận vai Severus Snape, làn sóng phản đối đã rất gay gắt, bởi anh không có màu da giống như Snape được miêu tả trong truyện.

Cho đến hiện tại, các bình luận vẫn rất trái chiều: “Anh ấy trông ngầu đấy nhưng tiếc là vẫn không hợp vai Snape”, “Tôi thấy ổn mà, hãy cho anh ấy cơ hội”, “Họ đã phá hủy nhân vật yêu thích của tôi”, “Tôi thấy biểu cảm của anh ấy chính là Snape, với tôi thế là đủ”...

Harry Potter bản truyền hình của HBO Max hứa hẹn sẽ chuyển thể bảy tập truyện của J.K. Rowling một cách đầy đủ nhất có thể, điều mà bản phim cũ không thể làm được do thể loại hạn chế thời lượng. Theo đó, mỗi một tập truyện được thực hiện thành một mùa phim riêng nhiều tập.

Mùa phim đầu tiên dựa trên tập một của bộ truyện mang tên Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy ban đầu dự kiến phát sóng trong năm 2027, nhưng nay HBO Max đã “rút ngắn” thời gian chờ đợi. Theo đó, Harry Potter và Hòn Đá Phù Thủy sẽ ra mắt vào dịp Giáng sinh năm 2026. Khỏi phải nói, “quà đính kèm” này đã khiến các fan của Harry Potter vui sướng hơn bao giờ hết.