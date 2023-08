Kim Woo Bin gây xúc động với hành động ấm áp tưởng nhớ người hâm mộ quá cố

HHT - Nhiều người hâm mộ Philippines đã vô cùng thất vọng sau khi biết chuyến lưu diễn "The Eras Tour" của Taylor Swift sẽ không ghé đến đất nước này. Nhân cơ hội ấy, một chàng trai người Philippines đã có cách khiến mình trở nên nổi tiếng.

HHT - Cùng đảm nhận vai người mẹ nguyện hy sinh tất cả vì con nhưng Yeom Hye Ran cho khán giả thấy được hai thái cực khác biệt giữa "The Glory" (Vinh Quang Trong Thù Hận) và "Mask Girl" (Cô Gái Mang Mặt Nạ).

HHT - Bộ phim cổ trang “Vân Chi Vũ” do Ngu Thư Hân và Trương Lăng Hách đóng chính liên tục gặp sự cố, khiến các fan lo lắng có thể ảnh hưởng đến quá trình lên sóng.

HHT - Selena Gomez sau lần tuyên bố nghỉ hát cuối cùng cũng trở lại với ca khúc có tên gọi vô cùng đơn giản "Single Soon". Trong khi đó, nhóm nhạc nữ đình đám BLACKPINK cũng phát hành ca khúc "The Girls" cho trò chơi "The Game".