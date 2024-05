Hoàng tử của “Red, White and Royal Blue” lấy cảm hứng từ BTS cho vai diễn mới

HHT - Vai diễn của Nicholas Galitzine trong “The Idea Of You” là thành viên của một nhóm nhạc nam. Nhiều ý kiến nhận xét nhân vật này có nhiều điểm tương đồng với Harry Styles. Cá nhân Nicholas tiết lộ anh có nguồn cảm hứng của riêng mình khi chuẩn bị cho vai diễn này, đó là BTS.

Sau Red, White and Royal Blue gây sốt năm ngoái, Nicholas Galitzine (vai hoàng tử Henry) gây chú ý khi yêu đàn chị Anne Hathaway trong phim mới The Idea Of You chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Robinne Lee. Chuyện phim kể về Solène Marchand (Anne Hathaway), một phụ nữ 40 tuổi đã ly hôn nảy sinh tình cảm với ngôi sao nhạc Pop người Anh 24 tuổi Hayes Campbell (Nicholas Galitzine) sau một cuộc gặp gỡ tình cờ tại lễ hội âm nhạc Coachella.

Ngay từ lúc cuốn tiểu thuyết The Idea Of You gây sốt, nhiều fan của nhóm nhạc One Direction nói chung và fan của Harry Styles nói riêng đã nhận thấy nhân vật Hayes Campbell có nhiều điểm gợi nhớ đến Harry Styles. Hayes là thành viên của một nhóm nhạc nam có 5 thành viên, tên là August Moon. Ngoài đời, Harry Styles cũng xuất thân từ nhóm nhạc One Direction lúc ra mắt có 5 thành viên.

Khi hình ảnh từ phim được hé lộ, các fan lại càng thêm khẳng định điều này. Họ chỉ ra những điểm tương đồng từ đôi bông tai đến các hình xăm, đặc biệt là chuyện hẹn hò với những người phụ nữ hơn tuổi giữa Harry và Hayes.

Thực tế, Harry Styles đã từng hẹn hò với Olivia Wilde - người hơn anh 10 tuổi, từ năm 2021 đến năm 2022. Chính tác giả Robinne Lee cũng đã từng thừa nhận trong một phỏng vấn rằng cô có lấy cảm hứng từ nhóm nhạc One Direction khi viết cuốn tiểu thuyết này.

Nicholas Galitzine cho biết nhân vật Hayes có thể giống với Harry Styles ở khía cạnh một chàng trai trẻ hẹn hò với người phụ nữ lớn tuổi hơn, nhưng anh không cố gắng “sao chép” Harry khi diễn. Nicholas cho rằng điều quan trọng là phải tạo ra một nhân vật mang lại cảm giác mới mẻ và độc đáo, chứ không phải “mạo danh” kém chất lượng một người mà mọi người đã biết rất rõ.

Cá nhân Nicholas Galitzine tìm thấy nguồn cảm hứng cho vai diễn của mình trong The Idea Of You từ nhiều nghệ sĩ khác, trong đó có BTS. Trong một cuộc phỏng vấn liên quan đến bộ phim, Nicholas khen ngợi kỹ năng vũ đạo của các thành viên BTS và thú nhận rằng kỹ năng này của anh không thể tốt bằng. Anne Hathaway đã động viên anh chàng rằng BTS được đào tạo nhiều hơn, còn Nicholas chỉ có vài tuần trước khi phim bấm máy.

Ngoài kỹ năng vũ đạo, Nicholas Galitzine còn bị cuốn hút bởi mối quan hệ giữa các thành viên BTS, bởi khả năng gắn kết của nhóm. Anh chia sẻ rằng điều đó thật quyến rũ, lôi cuốn và rất truyền cảm hứng. Vì vậy, Nicholas hy vọng anh và ban nhạc hư cấu August Moon có thể nắm bắt được một phần tinh thần teamwork của BTS và thể hiện điều đó trên sân khấu, trong bộ phim.

Để phù hợp với vai diễn là một ngôi sao nhạc Pop, chàng hoàng tử của Red, White and Royal Blue đã phải tham gia “trại huấn luyện ban nhạc nam”. Ở đó, Nicholas học cách nhảy, cũng như cách cảm thấy thoải mái trên sân khấu. Nicholas kể rằng anh và các bạn diễn trong nhóm nhạc hư cấu August Moon đã biểu diễn trước 500 người hỗ trợ, nên khá giống một buổi hoà nhạc nhỏ.

The Idea Of You sẽ được trình chiếu trên nền tảng Prime Video vào ngày 2/5.