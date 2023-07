Kriss Ngô: Cựu học sinh THPT chuyên Lê Hồng Phong đứng sau loạt bản remix "cháy tai"

HHT - Từng "hô biến" các sản phẩm của Tóc Tiên, tlinh, Liu Grace thành trend Tóp Tóp suốt thời gian dài, Kriss Ngô đang là một trong những producer trẻ được Gen Z "mê" nhất thời điểm hiện tại.

Là "fan cứng" của Touliver

Kriss Ngô (hay Tú Ngô) từng là học sinh của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM. Là một "fanboy" chính hiệu của Touliver và The Chainsmokers, Kriss Ngô bắt đầu con đường âm nhạc từ việc gia nhập đội văn nghệ ở trường cấp Ba rồi học hỏi đàn anh cách phối nhạc. Lên Đại học, anh chàng dành nhiều thời gian để học DJ, làm nhạc EDM và đăng tải chúng lên các nền tảng MXH.

Quá trình làm việc của chàng producer trẻ thường bắt đầu bằng cách nghe bản gốc, demo rồi... để đó làm việc khác. Đó là lúc những ý tưởng bắt đầu xuất hiện và khi đã thực sự "cảm" được bài hát, Kriss Ngô sẽ bắt tay vào quá trình "xào nấu". Theo tiết lộ từ Kriss Ngô, nếu may mắn gặp trúng sản phẩm hợp tai, công việc remix đôi khi diễn ra nhanh gọn chỉ trong vòng 3 tiếng đồng hồ.

"Trend-setter" triệu like của TikTok

Kể từ màn "hô biến" ca khúc Anh Chưa Biết Em của Liu Grace thành trend suốt hàng tháng liền, tên tuổi của Kriss Ngô dần lọt vào "tầm ngắm" của Gen Z. Sau đó, anh chàng tiếp tục công phá Xu hướng TikTok với những bản remix "cháy tai" như ghệ iu dấu của em ơi (tlinh), Like This Like That (Tóc Tiên ft.tlinh), Xui Hay Vui (MONO ft. tlinh),... Hiện tại, Kriss Ngô đang sở hữu tài khoản TikTok có 6,2 triệu lượt thích và gần 360K followers.

Chất nhạc điện tử sôi động, "bánh cuốn" cùng cách biến tấu mới lạ với nhiều phương án giúp Kriss Ngô tạo được độ nhận diện cao cho bản thân.

Chẳng hạn, với hit Like This Like That của Tóc Tiên, chàng producer sẽ tạo ra 3 phiên bản khác nhau: Một bản được phối thêm tiếng trống và guitar đậm chất Bolero, một bản mix thêm tiếng đàn violin và piano và cuối cùng là một bản được phối theo phong cách nhạc Trap.

Gần đây, Kriss Ngô tiếp tục gây "sốt" khi biến phần trình diễn từng gây tranh cãi của wAvy thành trend TikTok. Theo đó, bản gốc của wAvy tại Rap Việt được nhận xét là chưa đủ "lực" cả về beat, lyrics lẫn cách nhả chữ. Tuy nhiên, sau khi được Kriss Ngô "xào" thêm với piano, chỉnh sửa và thêm nhiều đoạn reverb hơn, Chỉ Là Thoáng Qua của wAvy bỗng chốc được lòng netizen, đồng thời leo lên Top Trending của TikTok.

Kriss Ngô tiết lộ, mục tiêu trong tương lai gần của anh là được kết hợp trong một sản phẩm với thần tượng Touliver. "Tôi đã nghe nhạc của anh Touliver từ hồi cấp Hai và cũng chính anh đã truyền động lực để tôi quyết định làm YouTube từ khi chưa có bất kỳ kỹ năng nào trong tay" - Kriss Ngô trải lòng.