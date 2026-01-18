Kỳ Án Bảy Mặt Đồng Hồ: “Fan cứng” Agatha Christie cũng không đoán được cái kết

HHTO - Được chuyển thể từ tiểu thuyết “Kỳ Án Bảy Mặt Đồng Hồ” của nhà văn trinh thám nổi tiếng Agatha Christie, nhưng bộ phim vừa lên sóng Netflix lại có một cú twist ngay cả “fan cứng” của “nữ hoàng trinh thám” cũng không thể đoán được.

* Lưu ý: Bài viết có thể tiết lộ nội dung phim

Bộ phim trinh thám Kỳ Án Bảy Mặt Đồng Hồ (Seven Dials) vừa lên sóng Netflix gây chú ý vì được chuyển thể từ tiểu thuyết Seven Dials Mystery của tác giả trinh thám nổi tiếng Agatha Christie.

Chuyện phim bắt đầu bằng một bữa tiệc hoành tráng diễn ra ở dinh thự Chimneys bề thế. Dinh thự này thuộc quyền sở hữu của phu nhân Caterham (Helena Bonham Carter). Bà đã mất con trai trong Thế Chiến thứ nhất, sau đó chồng bà cũng qua đời. Phu nhân chỉ còn một cô con gái là tiểu thư Eileen Brent - hay được gọi bằng biệt danh thân mật là “Bundle” (Mia McKenna-Bruce).

Sau chiến tranh, giống như phần lớn giới quý tộc ở Anh, phu nhân Caterham và tiểu thư Bundle là một gia đình quý tộc sa sút chỉ có tước hiệu chứ tài sản chẳng còn bao nhiêu. Trong trường hợp này, họ còn mất đi hai người đàn ông vốn là trụ cột của gia đình. Để trang trải, phu nhân Caterham cho một đôi vợ chồng doanh nhân giàu có thuê lại dinh thự Chimneys và họ là chủ nhân của bữa tiệc. Khách mời gồm các quý tộc Anh, những người có chức vụ ở Bộ Ngoại giao Anh…

Trong bữa tiệc, tiểu thư Bundle cùng Gerry Wade (Corey Mylchreest) - một chàng trai trẻ, tuấn tú, làm việc ở Bộ Ngoại giao Anh - vui vẻ khiêu vũ và trò chuyện, có những phút giây lãng mạn. Cả hai đã quen biết nhau từ trước. Gerry Wade từng chiến đấu cùng anh trai quá cố của Bundle trong chiến tranh, mang xác anh trai cô trở về và giúp gia đình cô phần nào vượt qua nỗi mất mát này.

Trước khi chia tay, Gerry hẹn gặp riêng Bundle vào một ngày khác, nơi anh sẽ đặt một câu hỏi và mong cô sẽ đồng ý. Điều đó hứa hẹn một lời cầu hôn, nên Bundle hết lòng mong ngóng.

Cũng trong buổi tối hôm đó, Ronny và Billy - hai người bạn của Gerry Wade ở Bộ Ngoại giao Anh - bày ra một trò chơi khăm Gerry. Bởi Gerry “nổi tiếng” với việc ngủ nướng đến giờ ăn trưa mới thức dậy, họ liền mua tám chiếc đồng hồ báo thức, hí hửng giấu trong phòng anh. Sáng mai, tất cả chúng sẽ reo ầm ĩ và khiến Gerry phải bàng hoàng thức giấc.

Kết quả, người bàng hoàng lại chính là những người có mặt ở dinh thự Chimneys. Chuông đồng hồ đã reo, nhưng Gerry không hề thức dậy, hay nói đúng hơn là không thể thức dậy. Anh đã chết.

Kết quả điều tra kết luận Gerry Wade chết do tự sát bằng thuốc độc. Nhưng Bundle không tin vào điều đó. Bằng những gì cô biết về Gerry và cả lời hẹn không thể thực hiện được của anh, Bundle tin rằng anh đã bị sát hại. Với trí thông minh, nhanh nhạy, và hơn hết là lòng gan dạ, tiểu thư Bundle quyết tìm cho ra kẻ đã mưu sát chàng trai vừa là ân nhân, vừa là người trong mộng của mình.

Khi Bundle bước vào cuộc điều tra, cụm từ “Bảy Mặt Đồng Hồ” liên tục xuất hiện. Cô nhớ lại rằng khi Gerry Wade chết, bảy chiếc đồng hồ bỗng dưng được ai đó xếp ngay ngắn trên bệ lò sưởi, còn một chiếc bị ném ra ngoài vườn. Điều đó có phải tình cờ? “Bảy Mặt Đồng Hồ” là gì? Là những chiếc đồng hồ trên bệ lò sưởi? Là một khu phố tồi tàn nào đó ở London? Là một hội kín nguy hiểm toàn những tên sát nhân?

Chuyển thể từ tiểu thuyết của Agatha Christie, Kỳ Án Bảy Mặt Đồng Hồ bám khá sát tác phẩm gốc, đặc biệt là đoạn đầu. Có một vài thay đổi nhỏ như mối quan hệ giữa Bundle và Gerry Wade trong phim thân thiết hơn trong sách, phim hoán đổi vị trí giữa mẹ và cha của Bundle… nhưng nhìn chung tinh thần và phong cách của tác phẩm gốc vẫn được phim chuyển thể khá trung thành.

Các fan của tiểu thuyết trinh thám Agatha Christie nói riêng, hay trinh thám cổ điển nói chung, có thể “hòa nhập” ngay vào bối cảnh của Kỳ Án Bảy Mặt Đồng Hồ. Nhưng những khán giả vốn quen các phim trinh thám giật gân hay tâm lý theo lối hiện đại, có thể cảm thấy phần mở đầu của phim hơi lê thê hoặc nhàm chán. Phong cách “kiểu Anh” đặc trưng của phim có thể là điểm thu hút với một số khán giả, nhưng đồng thời cũng có thể là “chướng ngại” với một số khán giả khác.

Điểm sáng của Kỳ Án Bảy Mặt Đồng Hồ là bối cảnh được dàn dựng công phu, trang phục được thiết kế tỉ mỉ. Mọi thứ hiện lên cổ kính, xinh đẹp, xa hoa nhưng gai góc, có phần ngột ngạt và dường như chực chờ nguy hiểm.

Các diễn viên cũng làm tốt vai trò của mình, đặc biệt có ba gương mặt là “ngôi sao” của bộ phim. Mia McKenna-Bruce mang đến một tiểu thư Bundle sôi nổi và gan dạ, cảm giác như năng lượng của nhân vật này lan tỏa ra cả xung quanh. Helena Bonham Carter hóa thân phu nhân Caterham với những biểu cảm rất tinh tế, lúc lãnh đạm, khi mệt mỏi, để rồi “bùng nổ” với những cảm xúc phức tạp. Martin Freeman vào vai thanh tra Battle sắc sảo, dường như nguy hiểm, nhưng đồng thời cũng rất đáng tin cậy. Họ tạo thành “kiềng ba chân” giúp Kỳ Án Bảy Mặt Đồng Hồ duy trì nhịp điệu và tạo nên sức hút.

Một trong những điều hấp dẫn nhất của Kỳ Án Bảy Mặt Đồng Hồ là phim đã tạo ra cho mình một cú twist không có trong tiểu thuyết. Do đó, bộ phim khiến những độc giả dù là “fan ruột” của Agatha Christie, đã đọc tiểu thuyết gốc, cũng phải tò mò và bất ngờ. Cú twist này cũng làm dày thêm cảm xúc và nỗi ám ảnh cho câu chuyện, ngay cả khi cảnh cuối của bộ phim đã khép lại.

Kỳ Án Bảy Mặt Đồng Hồ gồm có 3 tập. Phim đã có mặt trên Netflix.