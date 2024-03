Kỳ thi riêng tuyển sinh các trường ngành Công an năm 2024 khi nào sẽ diễn ra?

HHT - Năm 2024, Bộ Công an sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh vào Học viện, trường Đại học, trường trung cấp Công an nhân dân.

Tại Ngày hội tư vấn Tuyển sinh - Hướng nghiệp năm 2024, đại diện Cục Đào tạo, Bộ Công an cho biết sẽ tiếp tục tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh vào các trường đào tạo lực lượng Công an nhân dân (CAND). Kỳ thi riêng giữ ổn định như các năm trước, tổ chức sau kỳ thi Tốt nghiệp THPT khoảng 10 ngày.

Đối với mã bài thi, khi thí sinh đăng ký làm bài thi của Bộ Công an sẽ có 2 mã bài. Mã CA1 và CA2, bao gồm trắc nghiệm và tự luận. Trắc nghiệm sẽ sử dụng chung cho 2 mã bài, phần tự luận CA1 là tự luận toán, bài CA2 là tự luận Ngữ văn.

Đối với Học viện An ninh năm 2024 sẽ tuyển sinh 4 mã ngành gồm nhóm ngành nghiệp vụ an ninh; an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao; công nghệ thông tin; bác sĩ y khoa (gửi đào tạo Học viện Quân y). Đối với 4 ngành này, thí sinh gửi hồ sơ dự tuyển vào Học viện An ninh, đăng ký ngành, trên cổng thông tin tuyển sinh theo đúng hướng dẫn của Bộ GD&ĐT.

Năm 2024 Bộ Công an giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh.

Phương thức 1: Tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT và quy định của Bộ Công an.

Phương thức 2: Xét tuyển thẳng kết hợp chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế với kết quả học tập THPT. Thí sinh cần đạt điều kiện học bạ là học lực giỏi 3 năm THPT, đồng thời trung bình chung ngoại ngữ đạt từ 8.5 điểm trở lên. Chứng chỉ tiếng Anh đạt IELTS 7.5 trở lên.

Phương thức 3: Kết hợp kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024 với kết quả Bài thi đánh giá của Bộ Công an.

Công thức tính điểm xét tuyển như sau: Tổng điểm = 40% tổng điểm 3 môn tổ hợp thi THPT + 60% điểm thi đánh giá năng lực Bộ Công an + Điểm ưu tiên theo quy định của Bộ GD-ĐT + Điểm thưởng cho học sinh giỏi cấp quốc gia.

Về tổng thể số lượng chỉ tiêu, sẽ dành 10% cho phương thức do Bộ GD&ĐT quy định, 10% cho phương thức xét chứng chỉ ngoại ngữ và 80% sử dụng kết quả kỳ thi đánh giá do Bộ Công an tổ chức. Như vậy, cơ hội sẽ nhiều hơn nếu thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá.

Đối với vòng sơ tuyển, điều kiện sơ tuyển các trường CAND giống nhau. Các thí sinh tham gia dự tuyển phải đạt điều kiện sơ tuyển. Phải đạt loại 1, loại 2 theo quy định của Bộ Công an, sức khoẻ phải đạt tốt hoặc rất tốt mới được dự tuyển vào các trường CAND.

Điều kiện về học lực cũng quy định thí sinh phải đạt mức khá, hạnh kiểm khá, điểm các môn thi trong tổ hợp phải đạt từ 7.0 điểm trở lên theo kết luận học bạ.