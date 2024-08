La Nina ảnh hưởng đến thời tiết Đông Nam Á thế nào trong những tháng cuối năm?

HHT - Hiện tượng La Nina có khả năng cao sẽ bắt đầu vào cuối tháng này hoặc trong tháng sau. Ở Đông Nam Á, La Nina sẽ ảnh hưởng cụ thể thế nào?

Thời tiết năm nay ở khắp thế giới đều liên tục biến đổi. Điều này một phần do biến đổi khí hậu khiến thời tiết ngày càng trở nên khó lường, một phần do sự chuyển tiếp từ El Nino sang La Nina.

La Nina được dự báo sẽ bắt đầu vào cuối tháng này hoặc tháng sau. Tại Đông Nam Á, La Nina có thể khiến nhiệt độ không tăng mạnh đến mức nắng nóng gay gắt nhưng gây mưa nhiều hơn.

Cụ thể, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ở miền Bắc, tổng lượng mưa trong tháng 9 - 10 năm nay phổ biến cao hơn trung bình nhiều năm (TBNN) từ 10 - 30%. Riêng khu vực Tây Bắc, mặc dù thời gian vừa rồi có mưa khá nhiều, có những nơi mưa to đến rất to, nhưng tổng lượng mưa trong tháng 10 dự báo lại sẽ thấp hơn 5 - 15% so với TBNN cùng thời kỳ.

Cơ quan khí tượng Thái Lan (TMD) cũng vừa có những dự báo tương tự về ảnh hưởng của La Nina. Theo đó, do khiến lượng mưa tăng từ giờ đến cuối năm nên La Nina có thể gây ngập lụt ở nhiều nơi.

Ở nước ta, ngoài những vùng núi thì một số khu vực dễ bị ngập úng khi lượng mưa tăng là những tỉnh thành ven biển và các thành phố lớn. Lý do là vì các thành phố lớn tập trung nhiều tòa nhà cao tầng, có thể làm giảm tốc độ gió, khiến mưa dữ dội hơn. Chúng ta có thể thấy điều này ở các thành phố lớn tại nước ta, chẳng hạn như Hà Nội: Những khu vực có nhiều tòa nhà cao thường có mưa to hơn và mưa lâu hơn những khu vực có không gian thoáng.

Từ nửa sau tháng 9 hoặc nửa đầu tháng 10, miền Bắc có thể đón không khí lạnh. Sẽ có những ngày miền Bắc vừa có gió mùa Đông Bắc vừa có mưa, trời khá lạnh.

Tóm lại, trong trường hợp La Nina ảnh hưởng mạnh thì mùa lạnh năm nay ở nước ta sẽ hơi lạnh hơn và nhiều mưa hơn TBNN.