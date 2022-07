Lady Gaga có nguy cơ "bể tour": Dàn vũ công lũ lượt nghỉ việc, tố cáo bị biên đạo lạm dụng

HHT - 2 ngày trước khi chuyến lưu diễn The Chromatica Ball khởi động, dàn vũ công của Lady Gaga đồng loạt tuyên bố rút lui khiến người hâm mộ lo lắng.

Haus of Gaga (tên gọi chung phổ biến dành cho ê-kíp của Lady Gaga) đang có dấu hiệu tan rã sau khi Lady Gaga rút 5 vũ công do có bất đồng với biên đạo Richard Jackson, người đang phải đối mặt với cáo buộc lạm dụng.

Mọi sự bắt đầu sau một bài đăng trên Instagram của Montana Efaw, một trong những vũ công của The Chromatica Ball, thông báo rằng cô sẽ không tham gia chuyến lưu diễn nhưng phủ nhận sự xung đột với Lady Gaga: “Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, Lady Gaga vẫn là người chị em của tôi.” Montana cho hay lý do rời đi của mình trên Twitter vì biên đạo Richard Jackson đã lạm dụng tinh thần cô một thời gian dài: “Đó không phải do sự khác biệt về sáng tạo, anh ta thực sự đã lạm dụng tôi rất nhiều về mặt tinh thần trong nhiều năm qua.”

Mới đây nhất, vũ công Caroline Diamond cũng tâm sự về việc rời đi của mình trong một story trên Instagram, cáo buộc rằng Richard Jackson đã lạm dụng cô, khiến cô cảm thấy xấu hổ và tồi tệ trong công việc. Và điều làm Caroline đau đớn nhất là cô phải rời khỏi nơi đã từng là niềm ao ước của cô thuở mười ba tuổi: “Làm việc với Lady Gaga là ước mơ của tôi và tôi đã theo đuổi được ước mơ đó, cho đến khi Richard Jackson biến nó thành cơn ác mộng.”

Hiện phía nữ ca sĩ vẫn chưa đưa ra bất cứ phản hồi chính thức nào về sự việc trên. Chuyến lưu diễn mùa hè The Chromatica Ball sẽ khởi động vào ngày 17/7, đi qua các thành phố lớn như Stockholm, Paris, London, New York, Chicago và Los Angeles.