Hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động trong 3 ngày: Làm gì để sớm nhận được tiền?

HHTO - Từ năm 2025, ngành thuế triển khai hệ thống hoàn thuế thu nhập cá nhân (TNCN) tự động, giúp rút ngắn đáng kể thời gian xử lý hồ sơ. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể nhận tiền hoàn thuế trong vòng 3 ngày nếu chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện.

Theo cơ quan thuế, hệ thống mới cho phép tự động tiếp nhận, kiểm tra và xử lý hồ sơ hoàn thuế điện tử. Với các trường hợp đủ điều kiện, thời gian giải quyết có thể chỉ còn 3 ngày làm việc, thay vì kéo dài từ vài tuần đến hằng tháng như trước đây.

Để được hoàn thuế nhanh, dữ liệu của người nộp thuế phải “sạch” và đồng bộ với hệ thống. Cụ thể, cá nhân cần đảm bảo đã nộp đủ số thuế phải nộp hoặc đã được đơn vị chi trả khấu trừ và nộp thay đầy đủ. Các thông tin về thu nhập, số thuế đã nộp, khoản giảm trừ… phải khớp với dữ liệu mà cơ quan thuế đang quản lý. Đồng thời, số tiền đề nghị hoàn không được vượt quá số liệu trên hệ thống.

Một điều kiện quan trọng khác là tài khoản ngân hàng nhận tiền hoàn thuế phải là tài khoản chính chủ, đã được xác minh. Trường hợp thông tin sai lệch, thiếu dữ liệu hoặc còn nghĩa vụ thuế chưa hoàn thành, hồ sơ sẽ không được xử lý tự động mà chuyển sang kiểm tra thủ công, kéo dài thời gian giải quyết.

Cơ quan thuế cũng khuyến nghị người dân nên chủ động rà soát kỹ thông tin trước khi nộp hồ sơ. Những nội dung cần kiểm tra bao gồm thông tin cá nhân, mã số thuế, người phụ thuộc, tổng thu nhập, số thuế đã khấu trừ và các khoản giảm trừ gia cảnh. Việc đối chiếu với dữ liệu dân cư và đảm bảo không còn nợ thuế từ các năm trước sẽ giúp hạn chế tối đa việc hồ sơ bị “treo”.

Quy trình hoàn thuế hiện nay được thực hiện hoàn toàn trực tuyến. Người nộp thuế chỉ cần đăng nhập vào hệ thống thuế điện tử hoặc ứng dụng eTax Mobile để kiểm tra tờ khai gợi ý do hệ thống tự động tổng hợp. Nếu thông tin chính xác, người dùng có thể xác nhận và gửi hồ sơ ngay. Trường hợp phát hiện sai sót, cần chỉnh sửa và bổ sung trước khi nộp.

Dù hạn cuối quyết toán thuế thu nhập cá nhân thường rơi vào cuối tháng 4 và việc nộp chậm không bị xử phạt, song cơ quan thuế khuyến cáo nên thực hiện sớm để tránh tình trạng quá tải hệ thống. Nộp hồ sơ sớm cũng đồng nghĩa với việc được xử lý nhanh hơn và sớm nhận tiền hoàn thuế.

Việc áp dụng hoàn thuế tự động được đánh giá là bước tiến lớn trong cải cách thủ tục hành chính, giúp giảm đáng kể thời gian và công sức cho người dân. Tuy vậy, để hưởng lợi từ cơ chế này, yếu tố quan trọng nhất vẫn là đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của dữ liệu ngay từ đầu.