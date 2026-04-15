Vì sao trên VNeID chưa hiển thị số điện thoại dù đã đăng ký SIM chính chủ?

HHTO - Nhiều người dùng đã xác thực SIM chính chủ với nhà mạng nhưng vẫn chưa thấy số điện thoại của mình hiển thị trên VNeID. Nguyên nhân là gì và cần làm gì trong trường hợp này?

Từ hôm nay, 15/4, khi người dùng có thể xác thực số điện thoại trên ứng dụng VNeID, nhiều người có thắc mắc: Đã đăng ký SIM chính chủ với nhà mạng, gồm đủ thông tin rồi (họ tên, ngày tháng năm sinh, số định danh cá nhân, ảnh chân dung) nhưng vào VNeID lại chưa thấy hiển thị số điện thoại.

Điều này khiến không ít người lo rằng liệu thuê bao của mình “chưa hợp lệ” hay có nguy cơ bị khóa không.

Theo các nhà mạng, người dùng cần phân biệt rõ 2 “lớp” khác nhau. Nhà mạng là nơi đăng ký và xác thực thuê bao chính chủ. Còn ứng dụng VNeID là nơi hiển thị và cho phép người dùng xác nhận lại thông tin này.

Nói cách khác, VNeID không phải là nơi đăng ký SIM hay số thuê bao. Vì vậy, việc chưa thấy số điện thoại trên VNeID không đồng nghĩa với việc thuê bao chưa chính chủ.

Hiện tại, nhiều người dùng vẫn chưa thấy số điện thoại hiển thị trên VNeID. Ảnh: HHT.

Nguyên nhân phổ biến của việc chưa hiển thị có thể là do dữ liệu giữa nhà mạng và hệ thống VNeID chưa đồng bộ kịp. Sau khi người dùng đăng ký chính chủ với nhà mạng (qua ứng dụng hoặc tại điểm giao dịch của nhà mạng), thông tin có thể cần thời gian để được đồng bộ hoàn toàn trên ứng dụng VNeID.

Khi người dùng đăng nhập vào VNeID mà thấy trong mục Số điện thoại (trong Ví giấy tờ) đã có các số điện thoại mình đăng ký tức là thông tin đã được đồng bộ. Lúc này người dùng chỉ cần xác nhận những số điện thoại mình vẫn dùng (và bỏ những số mình không dùng) là được. Trong trường hợp chờ lâu vẫn chưa thấy số điện thoại của mình trên VNeID, người dùng có thể liên hệ nhà mạng để kiểm tra trạng thái thuê bao hoặc cập nhật lại thông tin nếu cần.