Lần đầu diễn thời trang sau đám cưới, vợ chồng Bình An, Phương Nga tiết lộ lý do chưa đi trăng mật

HHT - Cặp đôi mới cưới Bình An, Phương Nga vừa bất ngờ làm người mẫu mở màn cho một show thời trang, nối tiếp lịch trình bận rộn.

Mới đây, hai nhà thiết kế Hà Duy và Vân Anh Scarlet đã tổ chức chung show thời trang See in the Forest tại một khung cảnh rất thơ mộng: Rừng thông của một khu resort sang trọng gần Hà Nội.

Rất nhiều gương mặt quen thuộc trong “vũ trụ phim ảnh VTV” đã trở thành khách mời đặc biệt của show diễn. Trong phim Hoa Hồng Trên Ngực Trái, Hồng Diễm cùng Lương Thanh là tình địch không đội trời chung nhưng ở hàng ghế khán giả, cả hai lại thân thiết như chị em.

Hồng Diễm đầy thanh lịch, sang trọng trong một mẫu váy đen đậm chất cổ điển của NTK Hà Duy. Hiện giờ, nữ diễn viên vẫn bận rộn với vai chính - luật sư Phương trong phim đang chiếu Hành Trình Công Lý.

Bạn thân của Hồng Diễm trong Hành Trình Công Lý là Thu Quỳnh cũng có mặt để ủng hộ show thời trang này. Thu Quỳnh đã từng lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2008 và sau 14 năm, cô vẫn giữ được vóc dáng mảnh mai, nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Tuy thỉnh thoảng vẫn có những tâm sự buồn bã, chán nản trên mạng xã hội nhưng Hương Giang luôn xuất hiện rạng rỡ trong các sự kiện. Nữ diễn viên được khen trẻ trung, xinh đẹp hơn trước với mái tóc ngắn màu hạt dẻ. Hiện giờ, Hương Giang đang đóng phim mới Đừng Làm Mẹ Cáu với Bình An, Nhan Phúc Vinh, Quỳnh Kool.

Bất ngờ nhất trong show thời trang See in the Forest chính là đôi vợ chồng mới cưới Bình An - Phương Nga. Lúc đầu, mọi người cứ nghĩ cặp đôi đến đây để theo dõi chương trình, ủng hộ hai NTK Hà Duy và Vân Anh Scarlet.

Nhưng hóa ra đôi vợ chồng son Bình An - Phương Nga chính là người mẫu mở màn cho bộ sưu tập của NTK Hà Duy. Trên đường băng dài 400m kéo dài từ đỉnh đồi xuống con đường nhỏ ven rừng thông, Bình An và Phương Nga cực kỳ nổi bật trong trang phục màu đỏ đậm.

Cặp đôi nắm tay nhau dạo bước, liên tục dành cho nhau những cái nhìn ngọt ngào khiến khán giả như muốn tan chảy. Ai cũng bất ngờ khi thấy Bình An, Phương Nga xuất hiện trên đường catwalk vì NTK Hà Duy đã giữ kín thông tin này đến khi show diễn bắt đầu.

Màn trình diễn này cũng là lần đầu tiên hai vợ chồng xuất hiện công khai kể từ sau khi tổ chức đám cưới. Vì mối quan hệ thân thiết với NTK Hà Duy nên cả hai đã nhận lời để đảm nhận vai trò mở màn cho bộ sưu tập Rainbow in the Forest. Hồi còn hẹn hò, Bình An - Phương Nga cũng từng diễn áo dài tại Huế cho Hà Duy.

Cả hai cũng chưa thể đi tuần trăng mật vì Bình An bận quay phim truyền hình mới trong đó lần đầu anh vào vai một ông bố, Phương Nga lại cần hoàn thành chương trình học Thạc sĩ và các dự án cá nhân.