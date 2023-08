Lê Chúc An - cô bạn teen 2K8 góp mặt tại Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023

HHT - Lê Chúc An (sinh năm 2008) là "mầm non" của làng golf Việt Nam, được kỳ vọng sẽ kế tiếp các đàn chị như Nguyễn Thảo My, Đoàn Xuân Khuê Minh, trở thành golfer xuất sắc, giúp bộ môn golf Việt Nam rút ngắn khoảng cách trên đấu trường quốc tế trong tương lai.

Profile "không phải dạng vừa" của Lê Chúc An Vô địch quốc gia nữ U12 tại giải Golf trẻ mở rộng năm 2019 và 2020. Vô địch FCA Spring tournament 2021 (gross 69). Hai lần ghi Hole In One. Hạng 4 giải Golf chuyên nghiệp Lexus Challenge năm 2022, 2023. Hạng 2 giải Vô địch nữ Quốc gia mở rộng và giải Trẻ Quốc gia năm 2022. Thành viên đội tuyển Golf trẻ Việt Nam. Vô địch đối kháng Quốc gia năm 2022.

Năm nay, Chúc An 15 tuổi, đang theo học trường trung học Ivy Global School và là thành viên đội tuyển Golf Hà Nội. Với hàng chục giờ tập mỗi tuần ngoài sân golf, nếu như không yêu thích, không đam mê, khó có cô bạn nào ở lứa tuổi của Chúc An có thể theo đuổi bộ môn thể thao dãi nắng, dầm mưa hàng năm trời như vậy.

Chúc An đến với golf khá tình cờ. Cách đây 6 năm, cô bạn thường theo ba ra sân golf chơi. Để chiều lòng cô con gái nhỏ, ba Chúc An thường đãi An những cốc chè đậu đen có những sợi dừa trắng thơm thơm. Tưởng thức quà ngon ấy sẽ khiến cô bé bớt “quấy rầy” và quên đi thời gian, nhưng An lại chú ý đến trái bóng nhỏ xinh và thắc mắc, tại sao quả bóng bé tẹo ấy lại bay xa tít như vậy. An vòi ba cho đánh thử, và nhiều lần như vậy, khi quả bóng vút lên, An vô cùng thích thú và dần được ba cho tiếp cận bộ môn này.

An nhớ, lần đầu tiên được tham gia thi đấu là Giải vô địch trẻ quốc gia VJO 2019 ở Cam Ranh. Ba là người mở đường cho An đến với bộ môn này, nhưng mẹ lại là người “bạn tri kỷ” với An trên mọi cung đường. Đến thời điểm này, An tâm sự rằng mọi thứ bản thân cô bạn trải qua đều rất tuyệt vời. An biết ơn ba mẹ và biết ơn tất cả những khoảnh khắc đã rèn giũa, khiến cô bạn ngày càng mạnh mẽ hơn, biết theo đuổi đam mê và dũng cảm với lựa chọn của mình.

An đã dành không biết bao nhiêu giờ với golf, và càng tập luyện, càng đánh giỏi, An lại càng thấy khó hơn, càng cần dành nhiều thời gian hơn, nhưng cô bạn chưa bao giờ muốn dừng lại. Ở lứa tuổi 15, An đã có cơ hội tham gia các giải chuyên nghiệp ở Việt Nam như Lexus challenge 2022 & 2023, Giải quốc tế Thailand Junior Development Tour… Ở giải nào, Chúc An cũng để lại ấn tượng bởi thành tích đáng tự hào với một golfer nhỏ tuổi.

Để đến được với ước mơ của mình, An đã vượt qua nhiều thách thức. “Việc phân chia thời gian tập luyện và việc học luôn là gánh nặng với mình, rất nhiều áp lực và nhiều khi không được ngủ ngon, đi sớm về muộn, giờ giấc sinh hoạt không đều đặn. Có khi căng thẳng, mình còn hay nằm mơ chưa nộp bài, bị cô giáo nhắn tin cho bố mẹ hoặc nhiều giấc mơ căng thẳng khác. Mẹ đã hỗ trợ mình rất nhiều để vượt qua và có thể đeo đuổi trái bóng nhỏ trên sân”, Chúc An chia sẻ.

Đầu tháng 7 năm nay, golfer 15 tuổi đã xuất sắc dẫn đầu vòng tuyển chọn Đội tuyển golf Quốc gia tham dự ASIAD-19 để giành tấm vé chính thức đại diện Việt Nam sang Hàng Châu (Trung Quốc) tranh tài vào tháng 9 tới. Cùng tháng, tại VLAO 2023, Chúc An cũng đã xuất sắc cán đích ở vị trí T3, khi chỉ xếp sau người đàn chị Đoàn Xuân Khuê Minh và nhà vô địch Mirabel Ting.

Cuối tháng 7, chính Chúc An cũng đã giành chức vô địch bảng U15 nữ tại VJO 2023. Với những thành tích tốt trong tháng 7, golfer sinh năm 2008 đã vươn lên vị trí 402 trên Bảng xếp hạng Golf Nghiệp dư Thế giới. Đến với Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023, Chúc An được kỳ vọng sẽ tiếp nối phong độ ấn tượng của mình.

Giải Vô địch Golf Quốc gia năm 2023 - Cúp VinFast sẽ chính thức khởi tranh ngày 8/8 và kéo dài đến ngày 11/8 tại Vinpearl Golf Hải Phòng, quy tụ 154 VĐV, trong đó có 31 VĐV nữ (13 VĐV chuyên nghiệp, 18 VĐV nghiệp dư) và 123 VĐV nam (80 VĐV chuyên nghiệp, 43 VĐV nghiệp dư). Quỹ thưởng của giải ở mức 1,2 tỷ đồng, trong đó 1 tỷ cho nam và 200 triệu cho nữ.