Lễ hội âm nhạc quốc tế Outside Lands 2023: aespa là nhóm nhạc Hàn duy nhất

HHT - Đội hình chính thức tại sự kiện âm nhạc quốc tế Outside Lands ở San Francisco (Mỹ) đã bổ sung thêm aespa với tư cách là nghệ sĩ K-Pop duy nhất tham dự.

Mới đây, lễ hội âm nhạc quốc tế Outside Lands cuối cùng đã tiết lộ đội hình chính thức cho sự kiện sắp tới của mình. Đây là một lễ hội âm nhạc được tổ chức hằng năm tại thành phố San Francisco, California (Mỹ). Những người đi xem hòa nhạc sẽ được xem các nghệ sĩ yêu thích của họ biểu diễn live trên sân khấu. Sự kiện năm 2023 này sẽ tràn ngập các tiết mục của nhiều ngôi sao và các nhạc sĩ nổi tiếng từ khắp nơi trên thế giới.

Trong số những nghệ sĩ nổi tiếng này, aespa cũng góp mặt trong đội hình, và nhóm trở thành nghệ sĩ K-Pop duy nhất xuất hiện và biểu diễn tại Outside Lands. aespa sẽ tham gia cùng các ca sĩ nổi tiếng như Lana Del Ray, Kendrick Lamar, Megan Thee Stallion, NIKI, The 1975, Zedd, Foo Fighters và nhiều nghệ sĩ khác.

Điều đáng chú ý Outside Lands không phải là lễ hội âm nhạc duy nhất mà aespa sẽ biểu diễn, vì nhóm nhạc nữ nhà SM sẽ góp mặt trong The Governers Ball Music Festival 2023 sẽ diễn ra vào ngày 10/6, tại Flushing Meadows (New York). Trong danh sách, có thể thấy aespa sẽ tham gia cùng với các nghệ sĩ được yêu thích như Lauv, Kim Petras, Lil Nas X, FINNEAS, Kenny Beats…

Độ nổi tiếng của aespa đã tăng lên đáng kể, đặc biệt là trên thị trường quốc tế, kể từ khi nhóm tham dự Coachella 2022. Coachella là một trong những lễ hội âm nhạc và nghệ thuật ngoài trời nổi tiếng nhất được tổ chức hàng năm tại Empire Polo Club ở Indio, California. Sự kiện quy tụ hơn 200.000 khán giả trên toàn thế giới. Tại đây, aespa đã tham gia cùng với các nghệ sĩ nổi tiếng như The Weeknd, Harry Styles, Doja Cat, Billie Eilish, Joji, Pink Sweat$...

Các cô gái aespa cũng đã đạt được một thành tích đáng kinh ngạc khác, khi trở thành nhóm nhạc nữ K-Pop thứ ba biểu diễn trong lễ hội Coachella. Họ cũng là nhóm nhạc thuộc Gen 4 K-Pop đầu tiên làm được điều này. Nhóm đã biểu diễn những bản hit đình đám như Black Mamba, Next Level và Savage. Đây là những bản nhạc rất được yêu thích do màu sắc âm nhạc mạnh mẽ, cá tính.